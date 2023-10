FANOVI IZVRŠILI PRITISAK: Milica Pavlović je imala PROBLEM zbog koncerta u Štark Areni, a ostalo je još dva i po meseca!

Jedna od najpopularnijih mladih pevačica u našem regionu Milica Pavlović zakazala je za 23. decembar prvi solistički koncert u Štark Areni u Beogradu, a ako je suditi po svemu što se trenutno dešava nema sumnje da nas očekuje pravi spektakl.

foto: Mina Dishlenkovich

Naime, nakon što je na velikoj audiciji u Zagrebu od 200 plesača izabrala 16 najboljih, Milica je sa svojom koreografkinjom počela da uvežbava koreografije, dok ujedno odlazi i na svakodnevne treninge kako bi bila u kondiciji. Na sve to, počele su joj i probe sa bendom, a uveliko radi i na pripremama za snimanje raznih multimedija koje će biti korišćene na samom koncertu.

Da publika nestrpljivo iščekuje ovaj spektakl i da ne sumnjaju da će im Milica pružiti zaista nezaboravnu noć i nešto što se ne vidja tako često na našim prostorima potvrdjuje i to što su karte za odredjene kategorije već rasprodate i to one najskuplje, iako je do koncerta ostalo još dva i po meseca.

Naime, nakon Vip fan pit kategorije, rasprodate su i Fan pit karte i barski stolovi, dok je i za sektor 200 ostao još mali broj karata.

S obzirom na to da je potražnja za pomenutim kartama ogromna i da su fanovi krenuli da vrše pritisak, jer nisu očekivali da će se ove karte rasprodati toliko unapred, Milica i njen tim su morali da prošire pomenute kaacitete.

Zbog ogromnog interesovanja i vaših brojnih poruka, dodali smo još mali kontigent karata za kategorije Fan Pit i barske stolove. Obezbedite svoje ulaznice na vreme, bez obzira što je koncert tek za dva i po meseca - stoji u zvaničnom saopštenju organizatora.

U slučaju da još uvek niste obezbedili svoje karte to možete učiniti na sajtu Efinity.rs.