MIRKO KODIĆ PROGOVORIO O LJUBAVNICAMA: POZDRAVLJAM ZLATU PETROVIĆ! Harmonikaš ogolio dušu: Prva je došla i stavila mi na sto 500 €

Mirko Kodić, jedan od najpoznatijih harmonikaša na našim prostorima, važio je za velikog zavodnika. Mnogima pevačima je pomogao da naprave karijeru, a kako kaže, najponosniji je na uspeh Cece Ražnatović.

Mirko je gostovao u jednoj emisiji, te se osvrnuo na svoj ljubavni život. Harmonikaš se ženio tri puta, a otkrio je da li je imao ljubavnice.

- Pa, dobro. Dešavalo se... Sad baš da ih imenujem neću, ali pozdraviću Zlatu Petrović recimo - odgovorio je Mirko u jednoj emisiji, pa dodao:

- Ona je sada prijateljica moje supruge. Ona je faca, voli moju suprugu Silviju, Gocu Božinovsku i Vanesu Šokčić. Ona je takav lik, kada sam imao nesrećan slučaj sa nogom ona je prva došla kod mene kući, donela dve torbe voća i povrća i stavila 500 evra na sto. Ja kažem imam pare, ne treba, ona mi kaže neka se nađe. Ona se zeza sa mojom ženom, Zlata je normalan lik, nije budala, a imao sam i budale koje sam odbacio iz svog života. One su bile sa mnom samo da se hvale da su bile sa mnom.

Mirko je ispričao i kako se ugasila ljubav sa Zlatom Petrović, koja mu je, kako je jednom prikom istakao, bila najveća ljubav.

- To je trajalo osam, devet meseci i to je to. Ljubav dok traje, ja sam živeo i živim u braku dok volim. Živim u braku dok volim. Moju suprugu Silviju najviše volim. Sa Jasnom sam ostao dobar jer imam sina sa njom, Aleksandra. Prva supruga Ljilja sada živi u Francuskoj, sa njom sam takođe dobar, imam sina Vladimira sa njom, to nas veže. Mi smo normalni i treba da funkcionišemo. Kod ovih mlađih to ne pije vodu i tu je greška, ti moraš da imaš na okupu, ja sam jednom slavio rođendan i okupio sam sve žene i decu i na čelu stola Mirko Kodić - ispričao je on za domaće medije.

