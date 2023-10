"KADA MI SE OSMEHNUO, TO JE BILO TO" Katarina o ljubavi sa Darkom Lazićem, otkrila zašto je BROJ 24 poseban za njih

Katarina Lazić, supruga Darka Lazića, gostovala je na Red televiziji i progovorila o svom odnosu sa pevačem.

Kako je već poznato, njih dvoje se već godinama poznaju, a pre više od decenije su prvi put bili u vezi koja je nakon nekog vremena doživela krah. Ljubavni par to nije sprečilo da budu sve vreme u kontaktu i pomire senakon svih emotivnih prodoloma koje su doživeli u mneđuvremenu.

Katarina je prvi put otkrila da je "24" za njih poseban broj, ali i njegovu simboliku i značenje.

„To veče, kada smo sedeli sa mojom sestrom, par puta se nagnuo ka meni, osmehnuo mi se – i to je bilo to. Darko je vozio motor i prvi put kada me je provozao – vozio je 24km/h. Od tada taj broj nas sve vreme prati. Stan nam je broj 24, na Instagramu sam katarinalazic24, oboje imamo istetoviran taj broj...“ - otkrila je Lazićka.

