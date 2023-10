"ISISALA MU MOZAK KROZ POLNI ORGAN!" Vendi otkrila kako je Mis Svetlana zadovoljila Gavrilovića: SKAKUTAO JE OD SREĆE 3 MESECA

Vesna Vukelić Vendi gostovala je kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije gde su se dotakli afere Ivana Gavrilovića sa Mis Svetlanom.

02:34 ISISALA MU JE MOZAK KROZ POLNI ORGAN! Vendi otkrila kako je Mis Svetlana zadovoljila Gavrilovića: SKAKUTAO JE OD SREĆE 3 MESECA

- Ivan Gavrilović je nakon tog oralnog zadovoljavanja cvrkutao naredna 3 meseca. Bio je kao Patak Dača kada je hteo da uđe u Holivud pa su ga opalili toljagom i video je sve zvezde. Tako je i Gavrilović video. Išao je na prstima, pravio špagu, piruete. Ja ga pitam čoveče zbog čega, a on mi kaže ma još mi je to u glavi udarilo me je - rekla je Vendi i dodala:

foto: Kurir Televizija

- Prepričavao je on meni kakav je bio to trenutak kada se desio taj oralni s*ks i kaže. U tom trenutku je ona njemu isisala mozak. Kada me je dole povukla, cug je bio takav da mi je i mozak iščupala.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:50 Vendi uzjahala Boru Santanu