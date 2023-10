ALEKSANDRA PRIJOVIĆ ZA HRVATSKE MEDIJE: Kad negde pročitam "SRPSKA PEVAČICA", izbacila bih to, ja sam odrasla OVDE

Pevačica Aleksandra Prijović u razgovoru s hrvatskim medijima nakon zakazanog petog koncerta, rekla da ne voli da je iko "prisvaja" i da je ona "pevačica svih"

Ona je boravila u Hrvatskoj gde je, tokom druženja s tamošnjim novinarima, komentarisala zakazanih pet koncerata u zagrebačkoj Areni.

Kada su je obavestili da je oborila rekord Dina Merlina, Aleksandra je rekla da je polaskana što je "uopšte stavljena u istu rečenicu s legendom poput njega".

foto: Petar Aleksić

"Velika mi je čast i možda je nerealno staviti me u istu rečenicu s Dinom Merlinom koji je legenda. On je duže na estradi nego što ja imam godina! Došlo je neko novo vreme, neke nove generacije koje vole šta ja radim. Zagreb i generalno Hrvatska su mi pokazali da je sve moguće kada te publika voli", rekla je Aleksandra i otkrila da joj je posebno drago što je ostvarila zavidan uspeh u Hrvatskoj, jer je veliki deo života provela u Belom Manastiru gde je odrasla.

'"Vaspitana sam tako da, u koju god državu odem, najvažnije bude kakav je neko čovek. Svaka država je za mene posebna - u Bosni volim da slušam sevdah, kad sam u Hrvatskoj pustim Olivera Dragojevića, u Zagrebu imam omiljeni restoran u koji volim da odem. S obzirom da se sve ovo događa u Hrvatskoj je nekako... ja sam odrasla ovde. Mislim da su ljudi koji to znaju ponosni na mene. Pogotovo oni koji su sa mnom išli u školu i družili se. Kad negde pročitam 'srpska pevačica'... ja bih to izbacila. Ne volim da kažem da sam bilo čija - ja sam pevačica svih i volim sve. Ne želim da me iko prisvaja i govori 'samo naša'. Gde god da dođem publika me super dočeka i osećam se kao da sam odrastala u svakoj od tih država".

Pevačicu su, pre rasprodatih Arena, mediji u Hrvatskoj povezivali s Lepom Brenom, a Prija je sada otkrila kako se zbog toga osećala.

foto: Petar Aleksić, Printscreen

"To su mediji plasirali kako bi se oni koji me ne znaju 'upoznali' sa mnom. Ja bih rekla da je to neinfrormisanost, Filip ima svoju majku, a to nije Brena. Meni je jako drago što sam u porodici Živojinović koja je uvek uz mene, kao i njegova majka".

Za kraj druženja Aleksandra je prokomentarisala i sve one koji se na društvenim mrežama pitaju "ko je ona".

"Uvek postoje ljudi koji kažu 'ja to ne slušam'. Videla sam i doživela više puta da mi neko kaže da me ne sluša i ne voli, a onda te iste osobe sretnem u kafani. Ili kažu da me ne poznaju, da znaju samo da sam pevačica, a posle dva sata čujem da imaju sve informacije o meni. Naglašavam da sam svesna da postoje ljudi koji ne vole ovaj žanr muzike. Ne treba nikog podcenjivati jer iza svakog uspeha postoji odricanje i veliki trud. Zato ja uvek svima kažem bravo", rekla je pevačica.

Kurir.rs / Story.hr

Bonus video:

00:49 Aleksandra Prijović peva