SLAĐA PRIZNALA DA SE NE VIĐA SA ĐANIJEM! Otkrila i da se za njega udala slučajno, nije htela da ćuti, sve je rekla

Folker Radiša Trajković Đani i Slađa Trajković slave rođenje unuke Nike u jednom breogradskom restoranu.

Slađa je nasmejana stigla, i istakla da joj je najbitnije da su i deca i svi u porodici samo živi i zdravi.

foto: Printscreen

- Osećam se savršeno, širimo se, još jedna prinova u domu Trajkovića. Poseban je osećaj kada se rodi devojčica, mada ja već imam unuku od prvog sina, ali ona ne živi sa nama ovde, malo je dalje - istakla je Slađa i osvrnula se na činjenicu da je Đani smršao:

- U poslednje vreme se nas dvoje slabo viđamo, jer ja radim nešto. A ako vam je on rekao da se rekreira u dva posle ponoći, onda ne znam zaista... Zar vi sve verujete Đaniju, zna se da je on veliki šaljivdžija... Koliko znam, on bi u dva ujutru trebalo da radi i peva, a ako vam je rekao da se rekreira, onda nemam pojma - zaključila je Slađa koja je dodala da se slučajno udala za Đanija kada su već imali decu, kao i da nije imala venčanicu.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs / Blic

