"BIO JE NA BOLNIČKOM LEČENJU, BAŠ SU SE NAMUČILI" Komšiluk progovorio o Ljubi Perućici i Katarini: Ona je slična drugim devojkama

Ljuba Perućica i njegova supruga, voditeljka Katarina Kolozeus uskoro će postati roditelji, a susedi kažu da nisu videli srećnije buduće roditelje od njih.

Nakon što je postao poznat u Zvezdama Granda, a kasnije i kroz vezu sa Aleksandrom Prijović pevač Ljuba Perućica nastavio je da gradi svoju karijeru.

Ljubav sa voditeljkom Katarinom Kolozeus uskoro će biti krunisana dolaskom na svet njihovog prvog deteta. Susedi ovog para kažu da su se svi obradovali srećnim vestima.

- Od kada je počela pandemija korona virusa čekali smo da nam saopšte lepe vesti ali nije ih bilo. Oboje su dva puta žestoko zaglavili sa ovim virusom, Ljuba čak više, bio je i na bolničkom lečenju. Baš su se namučili. Kada smo saznali da će postati roditelji svi u komšiluku smo bili srećni jer oni to zaslužuju, kaže komšinica koja nije želela da joj spominjemo ime kako joj se pevač ne bi zamerio.

- Ne bi on meni ništa rekao što sam pričala sa novinarima, ali eto ne bih. On je divno dete koje je spremno u svakom trenutku da pomogne. I Katarina je na mestu devojku, ali nam je on draži, kaže kroz osmeh.

U obližnjem parku grupa tinejdžera kaže da često viđaju Ljubu.

- Njega viđamo često, nju ne toliko ali njega prepoznamo dok je ona slična mnogim drugim devojkama pa možda i prođe ovde ali je ne razlikujemo. Trče neke žene stalno, džogiraju. Mi ne slušamo njegovu muziku, više slušamo Rastu i Vojaža ali kažu da lepo peva i ovde ga je nekoliko komšija zvalo da im peva deci na punoletstvu, kažu nam u ovoj grupici tinejdžera.

Gospođu koju smo sreli po povratku iz marketa pitali smo kakav je par privatno.

- Nisu umišljeni, kao i svi mi prošetaju krajem, idu u prodavnicu. Viđamo da mu dolaze prijatelji i rodbina. Često raspale roštilj i vesele se, on je radosna duša po prirodi. Svaki put kada ga vidim on je nasmejan. Drago mi je što će dobiti dete, samo o tome priča, kaže ova komšinica.

Među prvim komšijama i gospodin koji nam se predstavio kao Ratko.

- Sve su sredili za dolazak bebe, bilo je tu krečenja pa stavljanja nekih tapeta. Pre neki dan je stigla i neka oprema, verovatno krevetac i komode. A ovako ih stalno viđamo kako dolaze sa kesama iz dečijih radnji, ona bi trebalo uskoro i da se porodi. Biće divni roditelji, vidi se koliko su srećni zbog trudnoće. Dugo se nije znalo, čekali su da bude sve u redu pa da kažu.

Komšije otkrivaju da Ljuba ima svoju pasiju pored pevanja.

- Voli motore i ima motor sa kojim ide na moto ture. Često ga tu čisti, popravlja i sređuje. Voli kada ga pitamo za vožnje, on ne luduje, ne vozi brzo. Više sa tim motoristima vozi kroz neke lepe predele i uživa u pogledu. Katarina ne ide sa njim, naročito ne sada kada je sa stomakom do zuba, kaže komšija.

