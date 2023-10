"KAD DAJU IZJAVE SVI GOVORE TU SMO ZA SABINU!" Srceparajuća ispovest Sinanove udovice posle otvaranja njegovog muzeja: Otkrila SVE

Sinan Sakić (1956-2018), nezaboravni pevač koji je u svaki stih otpevani stih uneo dušu, dobio je danas u rodnoj Loznici svoj kutak.

Zahvaljujući njegovoj supruzi Sabini, na pevačev rođendan, trinaesti oktobar, u prizemlju zgrade u Ulici Svetoga Save 14, u centralnom delu grada, otvoren je muzej Sinana Sakića, zajedno sa njenim ateljeem.

Sabina kaže da je ispunila ono što je obećala i svako ko poželi može doći i biće dobrodošao.

U muzeju su izložene Sinanovi lični predmeti, satovi, brojne nagrade, plakete i zahvalnice, zlatne i platinaste ploče, odeća koju je nosio na značajnim nastupima kao i mnoštvo fotografija, a u atelju se nalazi i njegov klavir.

- Izložen je samo deo stvari jer je Sinan imao puno toga. Povremeno ću zato menjati postavku. a ideja je da uradim njegove dve biste, jedna da stoji ispred, a druga u ovom prostoru. Imala sam veliku podršku običnih građana, majstora koji su sve uradili u rekordnom vremenu, pomagali su i nudili pomoć mnogi drugi i to ljudi koje nisam poznavala. Najava otvaranje Sinanovog muzeja na mom Instagramu nalogu naišla je na pozitivan odjek kao i na Tik toku gde je bilo 230.000 pregleda za dva sata. Toliki odziv ljubavi, nijedan negativan komentar, toliko sam zahvalna tim ljudima koje ne poznajem, a pomogli su mi da ovo uradim. Nije mi bilo lako ovih pet godina, deca su bila uz mene, najbliža porodica, smo svi bili kao jedno, ali uvek mi je Sinan nedostajao i sad mi nedostaje – kazala je Sabina za Kurir.

Nažalost, kaže ona, neki od njenih i Sinanovih prijatelji ‘’nisu ni na pomolu’’, i nisu je nikad za minulih pet godina ni pozvali da pitaju kako je.

-Kada daju izjave svi govore tu smo za Sabinu. Suviše sam ponosna da bih tražila pomoć od nekog, a duševno sam bogatija od mnogih – rekla je ona pa požurila da dočekuje brojne goste, prijatelje, Sinanove saradnike i ostale. Na otvaranje je došao pevač Acko Nezirović, a iz Sarajeva je uspela da stigne Hanka Paldum kojoj se Sabina posebno obradovala.

- Bila sam zabrinuta hoću li stići, ali sam žarko želela da dođem, da budem uz Sabinu baš na ovaj dan kada je svu svoju ljubav pretočila u ovaj prostor i sve ono što će da budi uspomenu na našeg dragog Sinana. Nisam tako često sa njim nastupala i nismo se tako često družili, osim što smo jedno drugom upućivali čestitke. Kada sam čula da se razbolio teško mi je palo. Prvu priliku sam iskoristila da ga posetim, popričali smo, uputila sam mu podršku da se bori. Nažalost, nisam znala da će nam to biti poslednji susret - kazala je ona.

Podsetimo, Sinan je sa 14. godina počeo da svira bubnjeve, da bi onda počeo da peva i ubrzo pokazao da je pevač emocije, kakav se retko rađa. Njegove pesme i specifična pojava našle su lako put do široke publike pa se za njega znalo širom nekadašnje Jugoslavije iako ga nije bilo na malim ekranima. Ko je iz lozničkog kraja u to vreme bilo gde služio JNA posle odgovara da je iz Loznice po pravilu je sledilo pitanje – ‘’Poznaješ li Sinana Sakića?’’. On je svuda i uvek isticao odakle dolazi, iz grada kome se rado vraćao. Iza čoveka koji je bio fenomen na estradnom nebu ostalo je mnoštvo pesmama koje žive i živeće još dugo posle njega. Pre pet godina, 1. juna 2018, zauvek je otišao jedan od najvećih pevača narodne muzike, preminuo je u 62. godini u Beogradu, a večna kuća mu je u Loznici.

