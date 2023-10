"TAMAN I DA SE OLIVER DIGNE, NE BI PRODAO 5 ARENA" Hrvatski voditelj o Prijinom uspehu: Dokaz da su Hrvati veći Srbi od Srba...

Aleksandra Prijović tema je broj jedan u susednoj Hrvatskoj, nakon rekordnih pet prodanih zagrebačkih Arena. Ona je nadmašila sve prethodnike. Njenog lika i dela dotakao se i voditelj Zoran Šprajc, u emisiji "Stanje nacije".

"Dino Merlin je dosad držao rekord s četiri koncerta zaredom u Areni, a evo ova srpska Prija je nadmašila i tog bosanskog čarobnjaka. Ne samo to, u Zagrebu je nadmašila i samu sebe iz Beograda. Jer u Beogradu je rasprodala tri Arene. A u Zagrebu evo pet. Što opet dokazuje da su Hrvati veći Srbi od Srba. Taman i da se Oliver Dragojević sad k'o Isus digne iz groba i najavi koncert u Areni, ne bi uspeo rasprodati pet Arena za redom. Ma da se i sam Isus digne, pitanje je bi li i on. Do kraja ove emisije biće i šesta, bez brige", rekao je Šprajc u "Stanju nacije".

"U upravi Arene Zagreb već razmišljaju da Aleksandra Prijović bude deo stalne postave Arene. Dakle da stalno nastupa, da svaki dan ima koncert pa da vidimo dokle to ide", dodao je.

Aleksandra Prijović rasprodala je četiri Arene Zagreb u rekordnom roku te najavila i peti koncert, takođe u sarajevskoj Zetri dodat je još jedan, treći datum nedavno.

