FILIP I PAULA STAJU NA LUDI KAMEN: Progovorili o nesuglasicama i svađama, pa otkrili kada će se VENČATI "Na moj rođendan..."

Popularni par Paula Hublin i Filip Đukić, nakon veridbe započeli su zajednički život, a nedavno su se preselili u luksuzni stan na Novom Beogradu, a sada su progovorili o nesuglasicama i planovima za budućnost.

foto: Printskrin/Instagram

Bivši rijaliti učesnici, zajednički život započeli su u mnogo većem stanu nego što im je bio prethodni, a pored dnevnog boravka, spavaće sobe, kupatila i kuhinje, Paula ima svoj kutak za mir i meditaciju, dok je Filip u stanu otvorio studio za tetoviranje. Iako plakara ima u većem broju, mnoge je zauzeo Filip, te je Pauli bilo mnogo teže da razvrsta svoje stvari, pa se oko toga iznervirala i zamerila mu.

- Raspolagala sam sa malim delom, kao da moje stvari ne postoje. Tebi je stalo sve, a ja sam moje trebala da zbijem, ništa nije stalo zbog njegovih. Može staviti patike na patike, da ja dobijem jednu policu, ali on kaže da je ružno, kao da neko to vidi. Ovo što sam dobila, to sam otela - rekla je Paula, dok se njen izabranik pravdao.

foto: Printskrin/Instagram

- Rekao sam joj da nam neće stati patike, odmah sam rekao koji je problem - rekao je Filip.

Tokom njihove veze, ali i nakon veridbe, mnogi su bili skeptični po pitanju njihove ljubavi, a rijaliti par odlučio je da sledeće godine ljubav kruniše brakom i stane na ludi kamen.

- Sledeće godine, na proleće, kraj meseca, na moj rođendan, planiramo da napravimo svadbu. Neće biti klasična svadba, u crkvi se nećemo venčati. Napravićemo nešto po svom, biće kao da si na festivalu - rekla je Paula, dok je Filip dodao:

- Sve će biti po našem ukusu, ne volim sve one običaje, kupovina mlade, gađanje jabuke, nisam taj tip i to se vidi po mom izgledu. Nismo u tom fazonu.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

00:13 FILIP SE OPORAVLJA OD OPERACIJE, ALI OSTAO PRAZNIH DŽEPOVA?! Đukić izgleda bolje nego ikad, fotkom je nasmejao pratioce! (VIDEO)