PRESEKLA! Stanija priznala da je spremila TUŽBU za OVU STARLETU, pa raskrinkala Asmina kao nikad do sad: Priznao mi je...

Stanija Dobrojević progovorila je o svom odnosu sa Asminom Durdžićem, a potom otkrila da je rešila da presavije tabak i da sudski goni bivšu zadrugarku, Viktoriju Mitrović.

- Digla sam pompu i ova moja afera drma čitav Balkan...Jedino ko može da me povredi je osoba sa kojom sam imala nešto, a to je Asmin, a drugi ne mogu jer ja njih ne poznajem. Ja se vodim onime što se dešava u mom realnom životu. A što se tiče drugih koji se mešaju ili pokušavaju da se mešaju, oni ne mogu da me dotaknu, mizerni su mi i smešni. Desilo se da ste imali gošću koja je iznela tako neke neistine i priče, ja nemam šta drugo da uradim, nego da podnesem tužbu! Ja razumem da neko pokušava da dobije medijsku priču jer je moja priča jaka, jeste na konto mog imena, ali nije u redu na sve ono što mi se dešava, da mi neko pakuje dodatne priče i afere. Rečeno je da mi je neko skinuo dečka, jer je to neistina...Ide tužba, a oni neka na Sudu neka iznose, a pošto znam da je neistina, ja ih dobijam na Sudu jedan kroz jedan! Ja se ne bavim njima, tako da sve prepuštam mom timu advokata - rekla je Stanija.

foto: Printscreen RED tv

- Ima nekih koje zovu: "Stanijin bivši" i to mu dođe kao statusni simbol - rekao je voditelj.

- Ima svaki moj bivši dečko da bude sa kim hoće, ali je ružno da se one posle opet kače na mene, da me provlače. Šta je moj bivše, bivše je. Zašto spominjati mene u bilo kom kontekstu - rekla je Dobrojevićeva.

- Koji je tvoj poslednji proizvod- pitao je voditelj.

foto: screenshot, Instagram

- Proslavila sam mnoge ovih 10-15 godina, ali su se svi ugasili, ja i dalje postojim. I ova sada devojka se proslavila na konto ove priče - rekla je Stanija.

- Kakav je status trenutni tebe i Asmina - pitao je voditelj.

- Alibaba se bori i dalje. Ne odustaje...Tek posle mog suočavanja sa njom je on meni priznao koliko me je sve lagao. Sve je lagao da bi došao do mene i kada me je osvojio...On je meni mnoge stvari priznao tek posle mog suočavanja. Ja uvek poštujem istinu kakva god da je i sve bi bilo mnogo lakše da je ranije rekao. Ne znam da li ću mu dati šansu, videćemo - rekla je Stanija.

foto: Printscreen

- Sinoć su učesnici u "Eliti" imali priliku da vide vaš razgovor, kak ti to komentarišeš njihove komentare - pitao je voditelj.

- Moram da kažem da nisam ušla tamo da bih je nagazila niti da iznesem ono što je on izneo. Ja nisam pristala na to da me on pripremi nekim pitanjima, ja sam ušla zbog sebe, da kažem da nisam išla ciljno da joj napakostim. Što se tiče ukućana i njihovih komentara, ja sam pobednica rijalitija u kom su me gazili, pa sam izlazila kao pobednica i miljenica naroda - rekla je Dobrojevićeva.

Kurir.rs/Pink

Bonus video:

00:23 Evo šta radi Stanija Dobrojević dok je optužuju da je otela Ameli muža