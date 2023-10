JEZIVA ŽIVOTNA PRIČA UČESNICE NNK! Ćerka joj se RASPALA od plakanja u studiju, ali poslala je JAKU poruku: Ako vas udari...

Učesnica "Nikad nije kasno" Svetlana Popović Caca rasplakala je sve u studiju i kraj malih ekrana, kada je skupila hrabrost i pred kamerama podelila sa javnosti svoju priču o nasilju u porodici.

Naime, Svetlanu je u braku zlostavljao tadašnji suprug, ali iako je svakodnevno oživljavala torturu, ona je uspela da se uzdigne iz situacije i danas je nasmejana i srećna žena koja ima jaku poruku za sve žrtve bilo kakve vrste nasilja.

foto: Pritnscreen

Nakon što se udala i rodila ćerku, Caca je u braku trpela batine i maltrertiranja, piše "Grand Online", a iz svega je izašla kao pobednik i svoje pojavljivanje na malim ekranima iskoristila da pošalje važnu poruku svim ženama koje prolaze kroz slični teror koji je ona tada proživljavala.

- Ja sam u braku bila jedan period, živela sam bukvalno torturu, nasilje i sve što je moglo tu da se preživi, loše naravno. Izvukla sam se iz toga i poručila bih svim ženama, devojkama da kada vide prvo zlostavljanje, da ih neko udari, šta god da bude, to će da se ponovi sigurno. Nemojte to da trpite, žene, budite lavice, izađite iz toga. Ja sam izašla i evo me tu gde jesam sada – rekla je Svetlana i dodala da je ćerka njen najveći uspeh u životu:

foto: Pritnscreen

- Imam ćerku, živi i radi u Beogradu, to je moj svet, ona je ta zbog koje živim i radim i moj najveći uspeh - izjavila je ona u emisiji "Nikad nije kasno".

Prijavite nasilje Policija Hitni pozivi 192 Prijava nasilja u porodici 0800-100-600 (0-24h, besplatan poziv) SOS telefoni Autonomni Ženski Centar - SOS telefon 0800-100-007, radnim danima 10-20h ASTRA Akcija protiv trgovine ženama - SOS telefon 011 785-0000, 065 3347-817, dostupan 24h Evropski broj za nestalu decu 116-000 Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011, besplatan poziv, radnim danima 10-19h 011 2769-466, radnim danima 10-19h 062 304-560, noću 19-10h SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva – lekari Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“.

kurir.rs/grand

Bonus video:

01:26 IVA ŠTRLJIĆ ZA KURIR TV OTKRILA SVOJU RUTINU PRED SNIMANJE: Gledam sve naše domaće serije, a tamo gde ja glumim, TO POSEBNO PRATIM