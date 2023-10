OVAKVU DRAGANU MIRKOVIĆ NIKADA NISTE VIDELI! Zvezda narodne muzike voditelj spektakularnog šou programa, ekskluzivno na Kurir TV

Jedna od najvećih zvezda narodne muzike, pevačica Dragana Mirković, ove jeseni publici će se predstaviti u nikad viđenom izdanju. Naime, ove jeseni samo na Kurir televiziji, Dragana će biti domaćin spektakularnog plesnog šou programa "Rame uz rame".

O ovom projektu nešto više je rekla gostujući u emisiji Divan show na Kurir TV u razgovoru s voditeljem Ivanom Gajićem.

- Pa, ajde da ne kažemo još gledaocima kad, ali nešto što je mislim da Dragana Mirković i do sada nije radila, a što je usko vezano sa predstijećim koncertom - nagovestio je voditelj Ivan Gajić.

- Da, pa eto možemo sa tim što nisam radila i što je pre koncerta. Znači, jedan divan šou, odnosno, ajde da kažemo takmičarskog karaktera, ali je to mnogo više od toga, mnogo pozitivnije, jer radi se o odabiru, odnosno o mogućnosti da neko mlad, neko ko jako dobro igra dobije priliku da bude na mom velikom jubilarnom koncertu u areni - otkrila je Dragana.

Slavna pevačica obrazložila je i zbog čega se odlučila za potpuno nov korak u svojoj bogatoj karijeri.

- Kurir je imao tu divnu ideju, sklapa se sa našim jubilejima, jako je pozitivna priča u pitanju i to mi se mnogo dopalo.

Koliko teško je sve to? Gledaoci će imati prilike da vide samo one najlepše momente kako vi vežbate i kako sve to izgleda, ali poznata si kao neko ko vrlo pomaže i mladim nadama i mladim naraštajima i tu si uvek da podržiš i koliko ja znam za sve ove godine karijere nikad nikome nisi imala ružnu reč da kažeš, koliko će sad biti sve ovo teško zapravo za tebe? Sigurno neće biti svi idealni, sjajni?

- Pa naravno da neće, ali ja sam tu da ih podržim, da im budem vetar u leđa, da im dam neki dobar savet koji će sigurno moći bar da ih opusti. Jer ja nisam niti klasičan žiri, a i da jesam, ja sam vrlo dobar žiri, vrlo pozitivan tako da samo mogu biti vetar u leđa i uvek sam to bila da li su pevači u pitanju, u ovom slučaju plesači, zato što je malo to i zapostavljeno. Ja mnogo volim ples, mislim da je to predivno, uvek sam volela, malo je zapostavljeno kod nas i mislim da je ovo sjajna prilika da pokažemo u stvari kakve mi plesače imamo ovde i koliko im treba dati prostora u stvari - iskrena je Dragana.

I ranije, raznim naraštajima si davala i priliku i vetar u leđa, nekad je bio Đogani, ali meni je sad u glavi Ksenija Pajčin.

- Bit strit je u pitanju, sa njima sam najduže radila i oni će biti u ovom projektu, jako su mi bitni naravno, zato što mnogo godina smo radili i oni se inače bave sada i decom, to mi se jako dopada, zato sam ih uključila. Jako su dobre devojke, Beba i Jovanka, tako da će plesači imati tri dobra člana žirija - zaključila je Dragana Mirković.

