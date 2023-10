MARIJANA MIĆIĆ SMRŠALA 14 KILOGRAMA DVE NEDELJE NAKON PRVOG POROĐAJA: Istopila se na čudan način "Ja sam se uplašila..."

Poznata voditeljka i glumica Marijana Mićić porodila se po drugi put i na svet je donela devojčicu, a tata je rođenje ćerke slavio do jutra.

foto: Printscreen

I ovog puta kao i u prvoj trudnoći kada je nosila Anu, voditeljka je vešto krila stomačić i aktivno je radila, a kako je sama otkrila, dolazak bebe joj nije bio stran, s obzirom na to da je dosta vremena provodila sa decom svoje sestre.

Jednom prilikom Marijana je otkrila i da se nakon prvog porođaja ugojila 17 kilograma, a sa viškom se nije mučila dugo i vrlo lako je smršala.

foto: Printscreen/Instagram

Kako sama kaže, smršala je na čudan način, uopšte nije bila opterećena time i samo se jednom uplašila da li je sve u redu s njom, s obzirom na to da je izgubila kilograme već dve nedelje nakon porođaja.

- Radila sam trudna do petog meseca, snimala sam serije, a nikome nisam dugo htela da kažem da sam trudna, niko nije znao. Ugojila sam se 17 kilograma u trudnoći. Sada imam dve kile viška u odnosu na pre trudnoće, vrlo brzo sam sve to skinula, sama od sebe. Imala sam noću znojenja, probudim se - voda. I kilogrami su valjda samo odlazili. Ne znam od čega se to dešavalo.

foto: Printscreen/Instagram

- Patronažna sestra mi je rekla da je to od dojenja. Ja sam bukvalno za dve nedelje smršala 14 kilograma, u prve dve nedelje posle porođaja. I patronažna sestra koja je dolazila svaki dan mi je posle desetog dana rekla: „Ju, što ste smršali". Ja sam se uplašila, rekoh: „Zašto, šta mi je?" - ispričala je Marijana i dodala da je tek posle porođaja počela da jede slatkiše, pre i u toku trudnoće uopšte nije volela slatko.

Kurir.rs/Hello

Bonus video:

00:07 Marijana Mićić pokazala sobu za bebu