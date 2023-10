ABRONOŠA VAM OTKRIVA! Ćuskija muze bogatog dečka, Lopta jedini veran košarkaš

Drage moje Abronošice, vraćamo se mi na naše starlete. Jedna od njih, vrlo poznata, zvaćemo je Ćuskija, odlično se udomila. Smuvala je Glupavog i sada sprema pakleni plan. Evo o čemu se radi. Ćuskija je zavela tatinog sina, slomila mu srce, on trči za njom, moli je, voli je, od usta odvaja njoj da sve da, doduše ima i od čega, a ona to sve koristi. Konkretno, smislila je pakleni plan. Tačno je odredila koliko godina će biti sa njim u vezi i za to vreme mu na dnevnom nivou izvlači novac. Keš, bajo, što bi Desingerica rekao. Kao treba joj za osnovne životne stvari, a sve šteka sa strane i sebi pravi priču. On joj kupuje luksuzne tašne, mašne, haljinice, cipelice, auto naravno i čini sve da samo da se ona oseti važnom. Udržila se sad sa svojom drugaricom, pa i nju hoće da udomi kod njegovog bliskog prijatelja. Prava mafija, a sve na finjaka. Gradska je ona cura, namazana, a što je najcrnje i on je prošao sito i rešeto, pa je malo čudno da nije shvatio njene namere. Voli čovek da sponzoriše starlete, pa to ti je. A njoj ali upala kašika u med. Sada živi u velikoj kući, ima tri pomoćnice, baštovana, prijateljice joj dolaze i sve su ljubomorne ne njenog dečka jer Glupavi i nije nešto, ali šta će, mora da trpi još tri godine. Nada se da će ostati trudna, pa posle svako svojim putem, živeće od dobre alimentacije.

foto: Kurir štampano

Do tada idemo malo do porodice poznatog košarkaša. Neka se on u našoj kolumni zove Lopta. Ima simbolike. Nećete verovati, ali on nikada nije prevario svoju ženu. Nedavno mu je supruga priznala da je organizovala praćenje i da ga je uhodila godinama. Postavila je kamere svuda po kući, snimač u kolima i nikada ništa nije pronašla. Dokaza nije bilo. Tada se uverila da je sve u najboljem redu i da je zaista voli i da je požrtvovan i posvećen porodici. Pokušali su da im naruše mir i toplinu doma, ali sada je to gotovo, niko neće moći jer se žena uverila da Lopta pun pogodak. Eto i jedan lep primer da podelim sa vama, a ne samo tračeve, spletke i skandale. To vam je to drage moje, a sledeće nedelje vam najavljujem specijal o žigolu sa Dorćola. On vam je blizak ovom klanu čiji su članovi sad iza rešetaka, pa da se drage moje pričuvate muških sponzoruša. Zamislite šestok momak, a žigolo. Ima ceo Doćol da zna. Biće zanimljivo, verujte mi.

02:16 LEČIĆ ISPRIČAO URNEBESNU ANEGDOTU SA MILENOM DRAVIĆ: Dovela kolege do ludila, MARŠIRALI JE svi u glas NA SRED SCENE!