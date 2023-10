Pevač Danijel Alibabić gostovao je kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije gde je govorio o svojoj novoj pesmi u kojoj se našao i njegov tast - ugledni biznismen.

00:45 PEVAČEV TAST UGLEDNI BIZNISMEN KOJI DRŽI POLA CRNE GORE! Danijel ga sad doveo u svoj spot: Prihvatio je čim ga je supruga pitala

- Svi me pitaju samo kako si uspeo da ubediš svog tasta da se pojavi u tvom spotu. On je prihvatio odma jer ga je moja supruga pitala da li želi i da bi ona volela da se on pojavi u spotu - rekao je pevač i dodao:

foto: Kurir televizija

- Ceo spot smo hteli da bude na temu koncepta naše priče i sama ta scena gde se on pojavljuje je scena gde otac dovodi i predaje svoju ćerku i stvara novu porodicu. Meni je to emotivno, a vidim da su i ljudi tako to videli.

