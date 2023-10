"STRAŠNO MI JE IŠLO NA ŽIVCE PRIČA..." Hauser iskreno o RASKIDU VERIDBE sa Jelenom Rozgom: Išao sam da gledam misice i...

Stjepan Hauser i Jelena Rozga važili su za jedan od najlepših parova na javnoj sceni, a iako su bili vereni dve godine, njihova ljubav nije potrajala, pa je usledio raskid.

Naime, hrvatski violončelista Stjepan Hauser je progovorio o svojoj emotivnoj vezi s pevačicom Jelenom Rozgom. Bili su vereni dve godine, vezu su počeli 2015. godine, a raskinuli su 2017.

- Saradnja sa njom je bila fenomenalna, trajala je dve godine. Prekrasan period mog života, uvek ću našu saradnju imati u lepom sećanju. Upoznali smo se na Miss Universe takmičenju, ja sam tamo išao da gledam misice, a onda sam ugledao nju i bila mi je draža od svih misica. Tako je sve krenulo - prisetio se Hauser u "Knjazalištu" na HRT-u, a potom priznao koliko su ga bervirali tračevi da su oboje gej.

- To su gluposti. Meni je to išlo na živce tada strašno. To je bila prava ljubav, živeli smo zajedno dve godine - poručio je on.

Inače, podsetimo, Jelena je prvi put o prekidu veridbe progovorila tek pre dve godine.

- Volim da kažem da ono što je u prošlosti tamo pripada s razlogom pa tako ljude koji su deo moje prošlosti, kako privatne tako i profesionalne, tamo i ostavim. O takvim stvarima ne razmišljam. Uvek gledam samo napred - rekla je tada.

