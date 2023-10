"MINISTARSTVO MI JE DALO POTVRDU DA NAPUSTIM ZEMLJU" Voditelj RTS preselio se iz Australije u Srbiju, a zbog ovog puca BRDO PARA

Stefana Popovića publika je zapazila kao jednog od voditelja prethodnih izbora pesme za Evroviziju, a pre nekoliko godina Australiju je zamenio Srbijom.

- Sada živim ovde i biću u Beogradu do daljeg. Svima je 2020. bila teška godina zbog korone, ali je uticala da prelomim i kažem: “Ajde sada, sve ili ništa”. Utisci posle Beovizije su bili super i jedva sam čekao da se vratim. Čim sam dobio od Ministarstva spoljnih poslova Australije potvrdu da je napustim, to sam uradio - rekao je Stefan Popović pre nekoliko godina, nakon što se vratio u Srbiju.

Popović inače redovno trenira u teretani i strogo vodi računa o svom izgledu, ali i o svom zdravlju, pa se tako na njegovom profilu na Instagrmu mogu pronaći slike na kojima on pozira i pokazuje svoje isklesano telo.

- Na šta najviše pare dajem to je garderoba pošto zbog moje visine i građe često je teško da nađem broj i onda kada nađem odgovarajući broj, nikada ta garderoba nije na sniženju. I gledam ako već moram malo više da potrošim da to bude kvalitetna garderoba što će duže trajati i onda bolje malo više da platim za garderobu koja će se nositi duže nego da uzimam nešto jeftino što ću brzo morati da menjam - priznao je Stefan, pa otkrio na šta ne želi da daje velike sume novca.

- Na šta ne želim da dam puno para to su možda noćni izlasci. Ja sam skroman momak, ja mnogo volim da sedim sa dobrom ekipom negde možda da popijem obično piće, da gledam neku utakmicu, da blejim sa njima. Za neke velike separee, za takav vid noćnog izlaska, za to ne bih dao pare jer nije to za mene. Pre bih dao za putovanja ili za neki odmor, jer bi ti meni bilo mnogo interesantnije i vrednost je mnogo veća - rekao je Stefan.

