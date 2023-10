NIKAD VIĐENA FOTOGRAFIJA OCA I ĆERKE: Sandra se emotivnom porukom obratila Ninu Rešiću: Godina prođe, dan nikad (FOTO)

Na današnji dan navršava se 16 godina otkako je pevač Nino Rešić u 43. godini preminuo od perforacije pankreasa uzrokovane dugogodišnjem prekomernim konzumiranjem alkohola, a njegova naslednica, pevačica i bivša učesnica "Zadruge", Sandra Rešić, ovim povodom se oglasila.

Sandra je objavila nikad viđenu fotografiju sa svojim ocem, te mu se emotivnim rečima obratila, uspevši usput da rasplače čitavu javnost bolom koji, po svemu sudeći, ne jenjava ni dan-danas.

foto: Printscreen YouTube

- Godina prođe, dan nikad - napisala je Rešićeva u svojoj emotivnoj objavi na pomenutoj mreži uz emotikon srca u crnoj boji.

foto: Printscreen

Podsećanja radi, Nino je rođen u Bosanskoj Dubici kao Amir Rešić, a za života je promenio ima u Nikola, iako je u estradnim krugovima bio poznat kao Nino. Iako je bilo očigledno da je imao buran ljubavni život, poznato je da iz tri braka ima tri ćerke: Amelu, Tamaru i Sandru, koja je krenula očevim stopama i uplovila u muzičke vode, a koja se jednom prilikom osvrnula na svoj odnos sa pokojnim ocem.

- Trudio se, dolazio je kod nas kada mu je bilo teško. Nije imao novca pred kraj, trošio ih je na sve samo ne na nas. Bio je zavisnik od alkohola, lečio se par puta ali nije uspelo. Pio je dve litre vodke dnevno, bio je pitom i miran... Nisam rekla da je on bio loš otac, ali nije umeo - ispričala je Sandra i otkrila njegove poslednje dane:

foto: Kurir Televizija

- Slušali smo Vidu Pavlović, a ja sam pržila šnicle, ono ulje je prštalo sećam se kao da je bilo juče, jeli smo to i slušaliVidu Pavlović i Vericu Šerifović preko četiri sata, on je pio votku, a ja vodu. Pitao me da li mi treba nešto, ja sam rekla ne i dva dana nakon toga mi je njegov menadžer rekao da je preminuo. Moj otac nije bio dobar za mene i moju majku, ali nije znao bolje, mogu da kažem da je bio dobar čovek. Meni sada ništa ne fali ali sve ostale ljude oko sebe je obezbedio i dao je sve, imao je petosoban stan na Banovom Brdu, šestoro ljudi je imalo ključeve, mi nismo.

Kurir.rs/ Republika

Bonus video:

01:56 NJENA GRIMASA GOVORI SVE! Sandra Rešić ŠOKIRANA! Sledila se kada je u emisiji saznala detalj o učesnici rijalitija! (VIDEO)