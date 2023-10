NOVI ESTRADNI "RAT" U HRVATSKOJ! Selma Bajrami OJADILA organizatora koncerta za 8.000 €! ISPLIVALA CELA PREPISKA (FOTO)

Pevačica Selma Bajrami ne želi da vrati 8.000 evra bivšem saradniku, koji joj je finansirao poslednja dva singla! Ovo za Kurir tvrdi Mario Lovrić, organizator koncerata po Hrvatskoj, koji je pomogao pevačici u nevolji, a ona ga je nakon toga blokirala svuda.

- Ugovarali smo jedan nastup kada se ona tek razišla s nekim dečkom. Bila je u finansijskim problemima i ja sam joj predložio da joj dam novac za pesmu i da posle imam neki procenat. Dao sam 5.000 evra poznatom kompozitoru da joj uradi pesmu. Ona je potom rekla da ima neku svoju pesmu i da će je dati Dejanu Abadiću da je doradi i za to sam joj dao 3.000 evra - priča za Kurir Mario Lovrić, koji nijednog trenutka nije sumnjao da uloženi novac neće dobiti nazad.

Čak joj je, navodi on, ugovorio i jedan nastup u Požegi, ali je ona odbila da peva za 3.500 evra.

- Našao sam joj tezgu u Požegi za 3.500 evra, a ona je to glatko odbila i rekla mi: "Pa nema šanse da ja pevam za te pare. Pevam jedino za 5.000-6.000 evra." Bio sam iznenađen jer nema para, a neće da peva. Bilo mi je sumnjivo, pa sam joj poslao poruku da novac ne mora da vrati odjednom, nego od nastupa da mi vraća po 500 evra. Prvo me je zamajavala i upućivala na njene saradnike, ali ni oni ništa nisu mogli da urade a da im Selma ne da dozvolu. Posle toga me je blokirala na svim brojevima koje koristi - razočaran je Mario.

Zvali smo Selmu Bajrami na tri broja koja su poznata našoj redakciji, ali je ona bila nedostupna, pa smo stupili u kontakt s njenim menadžerom Selimom Džemom.

- Ta priča nema veze. Ako mu nešto nije jasno, neka se javi meni. Prosto, ona nije imala nikakve veze s tim. Prepustio sam mu da organizuje nastupe po Hrvatskoj, on je uradio jedan nastup, koji nije ispoštovao. Jednostavno, nije stručan za te poslove, pa sad tako ko ranjena ptica priča - rekao nam je Džemo.

