"ZVEZDAN JE NASILNIK, NISAM PRVA KOJU JE TUKAO" Ana Ćurčić prekinula ćutnju, javno se oglasila, u sve UMEŠALA i Anđelu Đuričić!

Bivša zadrugarka Ana Ćurčić oglasila se uživo u prenosu na društvenoj mreži Instagram, gde je govorila o negativnim komentara i navodnog pomirenja sa Acom Bulićem, za koje je istakla da se nije desilo, ali da su u nikad boljim odnosima.

Ana nije želela preterano da komentariše bivšeg partnera Zvezdana Slavnića, ali je samo imala potrebu da istakne da je prema njoj bio nasilnik i da ona nije prva žena prema kojoj se tako ponašao.

foto: Printscreen/YouTube

- Ne zanimaju me rijaliti fanatici. Zvezdan Slavnić je jedan veliki nasilnik i nisam prva žena koju je tukao, to je to. Pitala bih ljude kako bi se snašli na mom mestu? Pogidnu noge, pa onda - govorila je Ana Ćurčić, pa se nadovezala na kontradiktornosti za koje je optužuju gledaoci još otkako je bila učesnik šeste sezone "Zadruge".

- Donose mi sud prema rijalitiju, a 99% vas bi ušlo da je na mom mestu - odgovorila je Ana na negativne komentare.

- Ista ta Anđela je tužila Slavnića za nasilje, zašto niko ne pita? Ja sam rekla da neće da izdrže mesec dana i da će da dobije to što je dobila - nastavila je Ćurčićeva.

kurir.rs/republika

Bonus video:

11:22 Ana Ćurčić šokirana saznanjem o kumi