VOJAŽ OBJAVIO FOTKU IZ LIFTA TAMAROM! Ona ga strastveno ljubi, a reper ne skida osmeh! ZALJUBIŠKA

Reper Mihajlo Veruović Vojaž jedno vreme krio je svoju lepšu polovinu od očiju javnosti, ali sada više ne kriju svoju ljubav.

Naime, on je već neko vreme u vezi sa Tamarom Kujačić, koja redovno objavljuje fotografije sa reperom, kao i on sa njom. Oni se gotovo ne razdvajaju, a sa putovanja iz Dubaija redovno se oglašavaju na Instagramu.

Vojaž je sada na svom profilu podelio novu fotografiju sa svojom devojkom. Njih dvoje uslikali su se u liftu, dok ga Tamara ljubi, on ne skida osmeh sa lica.

- Jesam, zaljubljen sam. To je već javna stvar. Imam devojku, jako mi je lepo. Voleo bih da taj deo života mog ostane privatan koliko god to može, jer to je jedina stvar koja može da bude samo moja. Ne želim više da imam stres, želim da uživam - rekao je pevač jednom prilikom.

kurir.rs/blic

