KAKO SU KRENULI TREBAĆE IM SOBA SAMO ZA CIPELICE: Luna Đogani svoje ćerkice uči da budu damice, evo šta je sad dobila mala Lana

Luna Đogani, koja se porodila pre dve nedelje, već svojoj drugoj ćerkici Lani sprema da bude prava damica. Naime, Lana tek ima 15 dana, a u svom "cipelarniku" ima tri para cipelica.

Đoganijeva se pohvalila na Instagramu cipelicama i patofnama, a ako nastavi ovim tempom, maloj Lani ce biti potrebna cela jedna soba samo za patofnice i cipelice. Mami je pomagala i Mia, koja po svemu sudeći, uživa u sestrici.

Podsetimo, ponosni otac Marko Miljković otrkio je za medije kako je prošao prvi susret Mie i Lane.

- Malopre sam ostavio Lanu u Mijinom naručju, ona je oduševljena, ne da nikome da je pipne, sve ide kroz neku priču, da i mi moramo da je uzimamo, malo je naporno. Mora da se privikne, da bude svesnija cele priče. Ono što se dešavalo u našem stanu je prava bajka, ne znam kako to da opišem, to je prava emocija, nešto najlepše u životu. Nisam se pribojavao da neće tako biti, Mija je dete satkano od ljubavi, mi smo ucrtali u nju da sve oko sebe voli, pripremali smo je za Lanin dolazak, kad god smo je pominjali ona je sve pričala u superlativu, ljubila mami stomak, predivna je bila. Jedva je čekala da dođe, nije htela da spava, napravila je pozitivan haos - kazao je on tada.

