DEJAN MATIĆ NE GLUMI ZVEZDU! Strpljivo čekao u redu za čekiranje na aerodromu u belom svetu, neće ništa preko reda: HIT PAPARACO

Dejan Matić kao sav normalan svet strpljivo čeka u redu za pasošku kontrolu, iako je sa svojim pratiocem mogao da zaobiđe veliku gužvu na minhenskom aerodromu!

U to se uverio naš paparaco koji je pevača uslikao na nemačkom aerodromu, gde je te večeri imao koncert sa Svetlanom Cecom Ražnatović. Rođeni brat Saše Matića na aerodromu je bio u kežual izdanju. Kako je tog dana bila velika gužva, on je morao dugo da čeka u redu kako bi stigao do šaltera. Nakon što je završio sve formalnosti, Dejan se u pratnji svog vodiča, neprimetno uputio ka prostoru za izdavanje prtljaga, ali i tu je morao da čeka jer su koferi malo kasnili.

Podsetimo, Dejan je pre nekoliko godina odlučio da se sa suprugom Jelenom i njihovim sinovima Zoranom i Konstantinom preseli nadomak Beča, a kako otkriva, zbog te odluke nije zažalio.

- Živimo u mestu pored Beča. Zbog posla moram da budem u Srbiji, trudim se koliko god mogu da sam tu i da me ima na sceni. Život u Beogradu i Beču razlikuje se utoliko što ja ovde kad završim svoje obaveze odem gore i posvećen sam deci i supruzi. Mislim da mnogo više vremena imam za njih nego da smo bili ovde - priča Dejan i dodaje da smatra da selidba ima mnoge dobrobiti i za sinove:

- Oni imaju opciju da se vrate pismeni na nemačkom jeziku, eto im jedan zanat u rukama, samo tako da gledamo to je jedan plus - istakao je za medije Dejan.

Matić je karijeru počeo 2002. i do sada je objavio šest albuma i sedam singlova. Njegovi najveći hitovu su "Niko i neko", "Ona je moja", "Zaviri u moje srce" i "Muzika", duet sa Stojom.

