"DRAGANA I JA SMO BILI ČAK I NA MARSU" Željko Šašić se prisetio HIT anegdote sa koleginicom! Ovo su svi detalji putovanja

Željko Šašić snimio je duet s Draganom Mirković devedesetih, na početku karijere, i tako dobio šansu da sarađuje s velikom zvezdom. Objavili su pesmu "Oči pune duge", koja je i danas veliki hit. Nakon toga oni su imali mnogo zajedničkih turneja i druženja širom sveta.

foto: Printscreen

U susret šouu "Rame uz rame sa Draganom", koji od sutra u 20 časova počinje sa emitovanjem na Kurir televiziji, Željko se prisetio saradnje sa svojom koleginicom.

- E sad ću da vam ispričam jednu priču kad smo Dragana i ja bili na Marsu. Bili smo u Americi i za 1.000 dolara je moglo da se ode na Mars (improvizovani prostor koji je urađen po ugledu na planetu, prim. aut.). Tad je bila ona pesma "Idemo na Mars" ultrapopularna i mi smo dobili priliku da odemo da vidimo, i eto. Tamo smo sreli neke čudne tipove, bilo je mračno i hladno, i ja kažem Dragani: "Ajmo kući da bežimo" i pobegli smo - našalio se pevač prisećajući se anegdote, pa nastavio:

foto: Printskrin/Instagram

- Dragana je jedna divna žena, toliko je bila dobra da mi je išla na živce. Jednom, kad joj je bio rođendan, mi smo bili na nekoj turneji i svi smo hteli da nazdravimo s njom. Kupili smo šampanjac i ja joj kažem: "Sad sam te prevario, konačno si popila malo alkohola", a ona kaže "A ne, ovo je sok od jabuke". Bukvalno, žena bez mane. Ona pre neki dan ide u Australiju i Kanadu, a sad ušla u ovakav projekat, svaka joj čast. Dragana voli publiku kao familiju - smatra Željko.

foto: Damir Dervišagić

Potom je pevač otkrio i kako je došlo do saradnje s Draganom.

- Što se tiče pesme, kompozitor jedan nas je spojio, on je insistirao da to bude naš duet. Ja sam radio svoju ploču, ona svoju, i onda se pojavila ta pesma i taj duet se našao samo na mojoj ploči. To je bio jedan veliki studio i stvarno mi je bilo super. Ta pesma je jako slušana i dan-danas. Imali smo veliku akciju kada smo snimali spot. Trebao je da bude filmski spot, a onda smo to promenili i spot je ispao takav kakav je danas. Mi smo išli i po Australiji i po Americi i po Evropi, nema mesta gde ona i ja nismo bili. Ali definitivno nam je najjači doživljaj bio ovaj kad smo išli na Mars. Dok se nismo poudavali i oženili, mi smo se sjajno družili. Sad je ona u Beču, ja ovde u Beogradu, ali smo u kontaktu i pružam joj svu moguću podršku što se tiče šoua - rekao je Šašić.

Ovog vikenda počinje plesni talent šou kakav još nije viđen kod nas! Novi zabavni format Kurir televizije "Rame uz rame sa Draganom" emitovaće se od 21. oktobra, svake subote i nedelje od 20 časova. Najveća regionalna muzička zvezda Dragana Mirković sa svojim timom izabrala je 14 takmičara koje će voditi kroz uzbudljivu avanturu. Oni će se gotovo tri meseca boriti za priliku da nastupaju sa Draganom Mirković na njenom jubilarnom koncertu, ali i za glavnu nagradu, koja iznosi čak milion dinara. Kako će izgledati njihova plesna borba i ko će zablistati i otvoriti put ka uspehu, pratite na Kurir televiziji subotom i nedeljom od 20 časova!

Kurir.rs

Bonus video:

00:32 DRAGANA MIRKOVIĆ KOD IVANA GAJIĆA OTKRIVA DETALJE NOVOG ŠOU-PROGRAMA! Ekskluzivan razgovor o karijeri, deci i detaljima iz života