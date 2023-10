NIKAD ISKRENIJI INTERVJU NAJVEĆE MUZIČKE ZVEZDE! Dragana: Da imam čarobni štapić, ne bih ništa menjala. Ja sam srećna žena!

Ova godina je definitivno u znaku Dragane Mirković!

Slavna pevačica obeležava jubilej - četiri decenije na muzičkoj sceni, koji će proslaviti tako što će svojoj publici priuštiti dva koncerta u Beogradskoj areni krajem godine, u sklopu svoje velike turneje širom sveta. Ali to nije sve. Na Kurir televiziji u subotu, 21. oktobra, počinjen njen šouu "Rame uz rame sa Draganom", na kojem ona sa svojim timom radi mesecima.

O svemu tome s Mirkovićevom smo razgovarali za Kurir.

Kad pogledate svoj život, na šta ste najponosniji, šta je bilo propuštena šansa, a koji su vam sada ciljevi, s obzirom na to da ste ostvareni na svakom polju? - Ono na šta sam najponosnija jeste što sam, uprkos svemu kroz šta sam prošla, uspela da ostanem ono isto dete u duši koje želi da veruje u dobro u ljudima. Iako sam se mnogo puta susrela s dešavanjima koja me demantuju u tom uverenju, to je nešto što niko nije ugrozio. Takođe, ponosna sam na svoju porodicu i svoje fanove, oni su izvor moje snage, najveća podrška i ljubav mog života. Što se propuštenih šansi tiče, ne verujem da sam ih imala jer sam svaki put radila onako kako sam osećala, i čak i ako sam morala nečega da se odreknem, to sam radila zarad viših ciljeva, tako da na kraju to i ne smatram odricanjem. Trenutno, moji ciljevi su veliki, započela sam brojne projekte u sklopu proslave jubileja - 40 godina karijere, od kojih su dva najveća koncertna turneja i talent šou "Rame uz rame sa Draganom". To će mi biti prioritet u sledećih godinu dana. A posle, ko zna...

Oduvek ste otvoreno govorili o svemu kroz šta prolazite u životu. Da li vam ikad zasmeta kad kažu "Dragana je fina, kod nje je uvek sve lepo"? - Ne bih rekla da sam uvek otvoreno govorila o svemu što mi se dešava, čak sam dugo vremena potiskivala sve u sebe, trpela udarce i nezadovoljstvo, plakala kad me niko ne vidi, jer sam želela da izbegnem konfrontacije. Ali život i neki ljudi koji su se u njemu pojavili uverili su me da je to pogrešno i da moram da naučim da stanem u svoju odbranu. Moram da priznam da i dalje to učim, ali i da mi sve bolje ide.

Šta vam majka i otac kažu posle svega što ste postigli u životu? Da li s njima pričate o odrastanju i trenucima koji se pamte do kraja života? - Oduvek sam imala iskren i otvoren odnos sa svojim roditeljima i tako je i danas. Oni nikad nisu krili da su ponosni na moju sestru i mene, a kad god se nađemo, podsećamo se lepih stvari koje smo zajedno prošli. Da imate taj čuveni čarobni štapić, šta biste njime promenili? - Bilo bi neskromno posle ovakve karijere, života ispunjenog trijumfima uprkos preprekama, nakon svega što sam dostigla poslovno i privatno, da budem nezadovoljna. Za sebe sam uvek govorila da sam srećna žena čak i u teškim trenucima, i kad sad pogledam iza sebe, mogu reći da to zaista i jesam. Zato, da odgovorim na pitanje, ne bih menjala ništa, jer sve što jesam i sve što ću biti dugujem onome što je bilo. Da nisam naišla i na određene teškoće, ne bih bila ovo što danas jesam. A ja volim sebe upravo ovakvu kakva jesam.

Da li ste spremni da oprostite i zaboravite izdaju, ogovaranje, prevaru? Koliko vam se puta desavalo da kroz to prođete? - Naravno da jesam, i to sam i dokazala više puta. Ali ako već opraštam i zaboravljam, onda to više neću ni spominjati... Bez ijedne mrlje ste gradili karijeru, čuvali porodicu, bili primer za moralnost, profesionalnost i istinu. Šta vas je najviše koštalo u životu? - Najpre, hvala na toj konstataciji. Najviše me je koštalo to što sam bila osetljiva. Nekad sam sa svim problemima izlazila na kraj tako što sam plakala. Ja nikad nisam umela čak ni da se ljutim, već i kad me neko izneveri ili povredi, samo sam bila tužna. Nisam mogla da verujem da se meni dešava nešto što nisam zaslužila. S godinama sam postajala mudrija, ali i jača, tako da danas manje plačem i mnogo su ređe stvari koje mogu da me povrede. Koje životne muke muče Draganu Mirković, kakvi su vaši problemi? - Moji problemi, ako izuzmemo profesionalne, koji i nisu problem već izazovi, jesu isti kao i kod svih drugih ljudi. Razmišljam o zdravlju dragih ljudi, o svojoj deci, o tome da li im dobro ide na fakultetima, o tome šta ću u kući raditi, menjati, završavati...

Šta javnost ne zna o vama? - Ono što ne znaju je da mnoge stvari koje misle da znaju nisu baš istinite. Tome mogu da zahvalim medijima koji su godinama objavljivali laži bez posledica. Ali verujem da istina uvek na kraju ispliva na videlo.

Radite najveći plesni projekat, dosad neviđen kod nas. Šta je za vas pečat šoua "Rame uz rame sa Draganom? - Oduvek sam pružala šansu mladim talentovanim ljudima. Verujem da je upravo to čak i neka vrsta obaveze nas koji smo dugo na sceni, da ne zaboravimo da smo i mi bili jednom na početku i da nam je neko tada pružio ruku. Pošto je poznato da sam sve vreme, osim na pesmu, veliku pažnju obraćala na scenski nastup, izrodila se ideja da bismo mogli da organizujemo kasting za neafirmisane plesače, kojima bi se pružila prilika da na mom jubilarnom koncertu stanu na veliku scenu. Glavni "krivac" za format jeste Goran Jovanović, koji je predložio da to bude televizijski format, on je i urednik zabavnog programa na Kurir televiziji, te je logično da je tu uspostavljena saradnja. Snimanja su počela, sve ide sjajno, naša želja je da publici pružimo nešto novo i drugačije i nadamo se da će oni to i prepoznati.

Krajem godine, 29. i 30. decembra, družićete se s beogradskom publikom u Štark areni. Šta pripremate? - Za mene je svaki susret sa publikom praznik, i svakome prilazim sa mnogo ljubavi. Ono što je kod velikih koncerata specifično nije emocija, jer ona uvek postoji, već scenski nastup. Tokom godina publiku sam navikla da pomeram ne samo muzičke već i produkcione granice i zato je sada preda mnom veliki izazov da im priredim spektakl za pamćenje. Pripreme su već počele, vredno radimo na svakom detalju, ulažemo mnogo kreativnosti, energije i ljubavi u sve, tako da se nadam da će oni to, kao i uvek do sada, prepoznati i nagraditi.

Od sutra na Kurir TV Rame uz rame sa Draganom Ovog vikenda počinje plesni talent šou, kakav još nije viđen kod nas! Novi zabavni format Kurir televizije "Rame uz Rame sa Draganom" emitovaće se od 21. oktobra, svake subote i nedelje od 20 časova. foto: Miomir Milić Najveća regionalna muzička zvezda Dragana Mirković sa svojim timom izabrala je 14 takmičara koje će voditi kroz uzbudljivu avanturu. Oni će se gotovo tri meseca boriti za priliku da nastupaju s Draganom Mirković na njenom jubilarnom koncertu, ali i za glavnu nagradu, koja iznosi čak milion dinara. Kako će izgledati njihova plesna borba i ko će zablistati i otvoriti put ka uspehu, pratite na Kurir televiziji subotom i nedeljom od 20 časova!

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

