ZBOG OCA SU ME VREĐALI NA VERSKOJ OSNOVI! Sandra Rešić otkriva ŠOKANTNE detalje linča koji je preživela: Čupala sam kosu s glave!

Gostujući u emisiji Puls Srbije kod Ivana Gajića pevačica Sandra Rešić govorila je o teškom periodu kada je zbog poznatog oca, pevača Nina Rešića doživljavala velike neprijatnosti.

- Preživela sam medijski ličn kada sam se pojavila kao njegova ćerka. Da li zato što ontada uveliko nije bio živ ili sam ja odavala takvu energiju da prosto nisam legla ljudima u tom trenutku.

- Kada se saznalo da sam njegova ćerka, imala sam utisak kao da sam ja jedino dete poznatih roditelja koja želi da krene njihvoim stopama koje je zbog toga toliko osuđivano. Osećala sa se kao da su nekim drugima dizali ogromni aplauzi samo sam ja bila meta najgorih napada - rekla je Sandra.

- To je išlo toliko daleko da je bilo i vređanja na verskoj osnovi. Ne bih volela da se sečam toga jer su to zaisa bile strašne uvrede. Mi smo kod kuće čupali kosu sa glave. Prošli smo pakao koji nije trajao kratko, već dobre dve do tri godine.

