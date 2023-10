JUTJUBER "ČODA" LAGAO DA JE NAPADNUT! Strašna obmana javnosti, nije više mogao da ćuti, morao je da PRIZNA ISTINU!

Jutjuber Danilo Badnjar, poznatiji kao Čoda izazvao je nedavno opštu pometnju na društvenim mrežama, kada je podelio uznemirujuću fotografiju, kojom je obavestio brojne pratioce da je napadnut na ulici.

foto: Printscreen Instagram

On je svojim pratiocima na pomenutoj društvenoj mreži otkrio da je napadnut na ulici, a da su mu napači prišli s leđa i da je zbog incidenta morao da ode u Urgentni centar, da bi sada u lajvu na Jutjubu rekao da je "u pitanju šala koja je ozbiljno shvaćena".

- Imao sam problem na usni, problem sa pljuvačnom žlezdom. Imao sam ranu, ko je gledao lajvove zna da sam i pre imao te probleme. Otišao sam kod zubarke da vidim šta je problem, mislio sam da je afta, da sam bio s nekom gadnom ribom, i ona mi je rekla da sam zagrizao pljuvačnu žlezdu. Zubar me secnuo, a ja sam iz gasa napisao 'udarile me p**** s leđa', i nisam mislio da će ljudi to ozbiljno da shvate - rekao je Čoda i šokirao.

foto: Printscreen Youtube

