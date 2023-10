"STANIJA JE DOBILA 30.000 EVRA DA BUDE SA ASMINOM" Ivan Marinković izneo brutalne tvrdnje o starleti: Od čega ona živi?!

Ivan Marinković prokomentarisao je vezu starlete Stanije Dobrojević sa Asminom Durdžićem i izneo šok tvrdnje.

foto: Zorana Jevtić

Ivan je, naime, gostovao u emisiji "Pitanja novinara" i osvrnuo se i na odnos Aneli, Stanija, Asmin.

- Ja sam čuo da je Stanija dobila novčanu nadoknadu da bude sa njim, tačnije 30 hiljada evra. Evo prosto pitanje od čega živ Stanija? - upitao je Ivan.

- Pa ima ona svoj biznis sa kozmetikom - dodao je Darko Tanasijević.

- Ma to je meni nepristojna ponuda, i eto vidite - rekao je Ivan.

- Ma on je njoj kupio fejk naočare, a da ne pominjemo to što je on išao u Majami da popije kafu kod nje, pa nismo mi naivni - rekao je Ivan.

foto: Pritnscreen/Instagram, Shutterstock

Podsetimo, nedeljama unazad Asmin Durdžić i Stanija Dobrojević glavna su tema u javnosti.

Nakon što ga je Stanija ostavila zbog niza laži i nelogičnosti koje joj je govorio o svom odnosu sa bivšom Aneli Ahmić, Asmin se neumorno trudio da ponovo osvoji njeno poverenje.

