SPOJ NESPOJIVOG I VRTOGLAVI USPEH POSTAVILI JE NA MUZIČKI TRON: Evo šta je Dragana Mirković prva uradila na estradi!

Dragana Mirković jedna je od retkih pevačica koja može da se pohvali karijerom od 40 godina, a decenijama važi za najveću regionalnu muzičku zvezdu.

1991. godina bila je za Draganu jako turbulentna, pored uspeha dogodile su se i velike promene u njenoj karijeri. Napustila je Južni Vetar kad i Perica Zdravković i Sava Bojić. Njih dvojica su osnovali orkestar Žar koji je bio više nego voljan da isprati novi Draganin album.

Prvi put te godine, Dragana sarađuje i sa Radetom Krstićem uz čiju pomoć izbacuje svoj veliki hit ''Poklanjam ti svoju ljubav''. Ova pesma dobija i svoju remix verziju.

U premijernom izvođenju remixa sa Draganom je na sceni bila i plesna grupa, popularni Đogani Fantastiko, Dragana je tako postala prva folk pevačica sa dens plesnom grupom na sceni. Bila je željna promene i nečeg drugačijeg. Ostvaruje saradnju sa Marinom Tucaković i Aleksandrom Radulovićem Futom, koji su se joj uradili hitove "Dobra devojka" i "Dodaj gas". Pošto je pesma bila u rok fazonu, Dragana je za spot obukla kožne pantalone, sela na motor i snimila spot.

- Ja sam njoj radio prvi spot i prve velike koncerte. U ono vreme bila je potpuno drugačija od svih. Tada je Dragana bila najbolja u svemu tome što je radila. Ako se neko buni i ne slaže se sa ovim, imam sve dokumentovano. Ona je u rangu s Majklom Džeksonom i Bijonse! I da peva i da igra, to treba znati, to je jako bitna stavka. Danas klinci nemaju pojma kako izgleda istorija starijih izvođača, a trebalo bi da znaju kako se to nekad radilo. Na primer, radili smo koreografiju gde sam sa jedne strane ja, a sa druge strane Sani... Mi nju podignemo i ona uradi kolut nazad i nastavi da peva. Neka dođe sad neka zvezda, bilo ko da to uradi! Kod nje ništa nije bilo statično. Već sam rekao i reći ću opet, bila je i ostala najbolja - izjavio je Đole Đogani nedavno kada se prisetio saradnje na folk zvezdom koja je dostigla vrtoglavi uspeh.

Iste godine Dragana Mirković je u svom šou-program pokazala svoje plesno umeće, ali i da odlično peva na engleskom. Oduševila je izvedbom pesama „Lokomotion“ i „I feel the earth move“.

S obzirom na to da je album doživeo uspeh, Dragana je pošla na jugoslovensku turneju na kojoj je obarala sve rekorde. Nakon što je održala čak šest koncerata u Beogradu, na ideju tadašnjeg menadžera Rake Đokića započela je i turneju po Bugarskoj. U proseku je na svakom koncertu imala po 15.000 posetilaca, a kao vrhunac turneje je spektakularni koncert na stadionu “Vasil Levski” u Sofiji pred više od 50.000 ljudi.

Dragana je prva folk zvezda ikada koja je spojila dens muziku i ples sa narodnom, a u filmu "Slatko od snova" pokazala je sve svoje talente i oduševila domaću javnost.

