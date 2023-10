"JA SAM SE SA SVOJOM BIVŠOM LJUBAVI POTPUNO POMIRILA" Goca Tržan progovorila o Ivanu Marinkoviću: Moraš da ostaviš gorčinu...

Goca Tržan godinama je u srećnom braku sa Rašom Novakovićem, a sad je tokom gostovanja u emisiji "Magazin IN" govorila o prvom braku i bivšem mužu Ivanu Marinkoviću.

Ivan je već godinama unazad deo rijaliti programa, a tokom učešća u ovim formatima neretko je govorio o svom braku sa pevačicom. Ne kriju netrpeljivost jedno prema drugom, s tim što Goca nije želela da komentariše nijednu njegovu izjavu o njoj izrečenu pred rijaliti kamerama.

- Ja sam već godinama potpuno indiferentna. Da nije tako, ja ne bih bila srećna u svom sadašnjem braku. Mislim da, ako želiš nekoga da voliš i da bi mogao da se posvetiš toj osobi, moraš iza sebe da ostaviš i bol i gorčinu. Moraš da se pomiriš sa situacijom, sa tom osobom iz prošlosti, makar onako unutar sebe. Ja sam se sa svojom bivšom ljubavi potpuno pomirila - rekla je Goca u emisiji i nastavila:

- Uopšte ne pratim i ne čitam šta moj bivši muž o meni priča. Često se i šalim na svoj račun kada je moj prvi brak u pitanju, umem da kažem 'Ako mislite da ste mnogo pogrešile u izboru muškarca, setite se mene, niko nije pogrešio kao ja'. Ali u smislu životnih okolnosti, ja iz tog braka imam dete koje je centar mog života i ona je razlog da se ja sa njim u sebi pomirim. Sve što on radi, priča, ne dolazi do mene... ja to ignorišem - dodala je ona.

