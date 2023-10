DRAMA! DRAGANA NAPUSTILA SNIMANJE: Folk zvezda UZNEMIRENA otišla iz studija, tresle joj se ruke, tražila hitan sastanak

Spektakularni šou "Rame uz rame sa Draganom" na Kurir televiziji već u drugoj epizodi doneo je pravu dramu.

Uznemirena Dragana Mirković u jednom trenutku je prekinula snimanje i zahtevala hitan razgovor s produkcijom.

foto: Printscreen

Muzičkoj zvezdi teško je palo što je jedan od tri takmičara s najmanjim brojem poena morao da ispadne iz daljeg takmičenja, pa je pred donošenje ove odluke ustala sa stolice i otišla u bekstejdž kako bi nasamo porazgovarala s Goranom Jovanovićem, urednikom zabavnog programa Kurir televizije.

foto: Printscreen

- Produkcijo, da li mogu s nekim da razgovaram? Iskreno, ja ovo ne mogu ovako. Molim vas, samo prekinite snimanje - istakla je Dragana dok je ustajala sa stolice pred šokiranim takmičarima i članicama žirija Bebom i Jovankom, koje nisu znale šta se dešava.

- Slušaj, meni je ovo mnogo teško. Pogledaj mi ruke. Znači... - tresla se Dragana dok je razgovarala s Jovanovićem, na šta ju je on upitao koji je njen predlog.

- Ovde sam da im dam krila i ne želim da im sečem krila. Ako nam sad ispadne jedan plesač, on je bukvalno bio u jednoj emisiji. Mislim da to nije dovoljno za to što ja želim da ih podržim, poguram, da ih ljudi prepoznaju... Jednostavno, ne mogu nikog da izbacim - istakla je pevačica.

foto: Printscreen

- Znaš da su pravila takva i oni to znaju - odgovorio joj je urednik zabavnog programa Kurir televizije.

- Znam, ali prosto.. Je l' ovo drugačiji šou od svih koji su rađeni? Predlažem da ostanemo pri sistemu bodovanja kako bismo došli do najboljeg, ali da do kraja niko ne ispadne. Jednostavno, ovo je meni stresno. Ne mogu da ih gledam u oči, svi su mi dobri. Svako ima neki svoj san i sad da kažem nekom da mora da izađe, ja to prosto ne mogu - bila je uporna Dragana, koja se oduševila nakon što je posle nekoliko minuta strepnje dobila pozitivan odgovor od produkcije.

- Stvarno se izvinjavam na prekidu, ali morala sam da popričam s produkcijom. Prosto nisam znala šta da radim. Moja odluka je da ostanemo pri sistemu bodovanja kako bismo došli do najboljeg, ali ne želim da iko ispada iz ovog šou-programa i da do kraja serijala svi budete tu i da se pokažete i dokažete u svim zadacima. Možda ste u ovom zadatku bili slabiji, a u drugom zadatku budete prvi na listi. Mislim da zaslužujete veliku šansu da iskoristite sve ove minute na televiziji bez eliminisanja. Na kraju će se znati najbolji. Meni je ovako najlakše, da vam kažem iskreno - istakla je na kraju Dragana, što je izazvalo oduševljenje kod svih prisutnih.

foto: Printscreen

U subotu 21.10. počeo je novi zabavni format Kurir televizije "Rame uz Rame sa Draganom" koji će se emitovati svake subote i nedelje od 20 časova. foto: Miomir Milić Najveća regionalna muzička zvezda Dragana Mirković sa svojim timom izabrala je 14 takmičara koje će voditi kroz uzbudljivu avanturu. Oni će se gotovo tri meseca boriti za priliku da nastupaju sa Draganom Mirković na njenom jubilarnom koncertu, ali i za glavnu nagradu, koja iznosi čak milion dinara. Kako će izgledati njihova plesna borba i ko će zablistati i otvoriti put ka uspehu, pratite na Kurir televiziji subotom i nedeljom od 20 časova!

