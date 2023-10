OVE DAME SU VLASNICE NAJVEĆIH GRUDI: Dok neke nose silikone njih je pogledala majka priroda, a ova pevačica mora da ih SMANJI

Poznate dame širom sveta puno pažnje i truda poklanjaju fizičkom izgledu, a situacija je ista i na domaćoj javnoj sceni.

foto: Printscreen/TV Pink

Pevačice se veoma trude da fizički izgled dovedu do savršenstva, ali retko koja dama se može pohvaliti da je na njoj sve prirodno. Mnoge od njih imaju urađene silikone, a samim tim neretko im je dekolte u prvom planu.

Dara Bubamara se zbog veličine grudi često nalazi na meti kritika, ali ona ne deli mišljenje sa većinom već ponosno ističe ono sa čim raspolaže.

foto: Printscreen

Bujnim poprsjem može da se pohvali i Jelena Karleuša koja atraktivnim izgledom mami uzdahe jače polovine gde god se pojavi.

foto: Printscreen Zadruga

Vlasnica dekoltea koji sigurno opčinjava muškarce je i Katarina Grujić. Pevačica nas često počasti fotografijama u kupaćem kostimu i ne stidi se da stavi svoje grudi u prvi plan.

foto: Kurir televizija

Katarina Kaja Ostojić iznenadila je fanove na Instagramu kada je objavila neke od poslednjih fotografija na kojima je istakla bujno poprsje, a mnogi su prokomentarisali da i te kako ima šta da pokaže.

foto: Printscreen/Pink

Ipak, ima i onih kojima je ogromne grudi dala majka priroda, a jedna od njih je pevačica Dragana Jana Todorović. Ona godinama važi za vlasnicu najvećih grudi na estradi.

Jana zbog velikih grudi ima problema sa kičmom zbog čega će uskoro smanjiti poprsje.

- Najzad sam naterala muža da me pusti da odem da smanjim grudi. Godinama trpim bolove u kičmi! Nekada me boli i desno rame, a to mi pravi ozbiljne probleme kada pevam - rekla je ona jednom prilikom.

foto: Marko Suvić

Seka može da se pohvali odličnom genetikom, te je i ona jedna od retkih koja ima prirodno poprsje. Jednom prilikom se u medijima spekulisalo kako je radila silikone, ali ona je ove navode demantovala.

- Još mi samo fale silikoni - napisala je davno pevačica na svom Instagramu.

foto: Kurir televizija

Goca Tržan deluje kao da ima silikonske grudi, ali zapravo to nije istina. Jednom prilikom se na svom Tviter nalogu oglasila i otkrila da zavidi ženama sa malim grudima.

- Ponekad baš zavidim ženama s malim grudima. Eto, rekla sam. Ali stvarno, žene s malim grudima nemaju pojma koliko su srećne - iskrena je bila pevačica, koja je priznala da joj je često problem da nađe odgovarajući kupaći kostim.

foto: Kurir tv

Zorana možda ima i najveće poprsje kada su pevačice pop muzike u pitanju. Ističe da su joj grudi zaštitni znak.

- Jeste to, negde, moj zaštitni znak, ali ja sam jednom obukla tu rolku.... i to je bilo još gore! Mislim da treba da se držim dekoltea. Uostalom, priroda me obdarila, hvala joj – izjavila je ona jednom prilikom.

