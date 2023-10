ANASTASIJA I GUDELJ SE NE RAZDVAJAJU Objavili sliku iz Španije pripijeni jedno uz drugo, a svi gledaju u jedan detalj na NJOJ

Anastasija Ražnatović uživa u ljubavi sa svojim suprugom Nemanjom Gudeljom i svaki slobodan trenutak provodi s njim.

A sudeći po njegovom osmehu, fudbaleru i te kako prija da je u društvu svoje žene, pa ne skida osmeh s lica. Objavila je fotografiju iz Španije na kojoj poziraju nasmejani, a ona je u atraktivnoj kombinaciji sa veoma dubokim dekolteom. Osim toga burma na Anastasijinoj ruci takođe je privukla veliku pažnju.

foto: Instagram/nemanjagudelj/raznatovicanastasija, Shutterstock

U opisu slike stavila je i emotikone srca i znak beskonačnosti, što često stavlja u opisu njihovih zajedničkih fotografija, aludirajući da je njihova ljubav večna.

Podsetimo, fudbaleri srpske reprezentacije, nakon što su pobedili Crnu Goru prošle nedelje, svoj uspeh proslavljali su do zore u jednom prestoničkom lokalu, a kolegi Joci Stefanoviću, koji je atmosferu podigao do usijanja, pridružila se i mlada muzička zvezda Anastasija Ražnatović. Na slavlju su atmosferu do usijanja doveli Joca Stefanović, a u jednom momentu je zapevala i Anastasija Ražnatović.

Anastasija je pevala mamine pesme "Rasulo" i "Nagovori".

kurir.rs

