SELMA BAJRAMI NAPRAVILA HAOS U EMISIJI KOD AMIDŽIĆA: Ognjen se sada oglasio i progovorio o sukobu

Pevačica Selma Bajrami napravila je haos u emisiji "Amidži Šou" kada je voditelj Ognjen Amidžić postavio intimno pitanje pevaču Eri Ojdaniću.

Naime, Ognjen je tada upitao Eru sa koliko je žena spavao, na šta se pevačica nadovezala.

- Jako važna informacija s koliko je spavao - rekla je Selma, a Ognjen se nadovezao i upitao je u čemu je problem:

- Da li je informacija kada pitaju Hulija Iglesijasa s koliko je žena spavao? - nadovezao se voditelj.

foto: Printskrin/Instagram

- Znamo se godinama i emisija funkcioniše tako kako funkcioniše i ja se uvek trudim da sve bude zabava i široko i otvoreno. Selma je pokušala u nekom trenutku nešto, ja sam, veruj mi, bio blag, ali vrlo korektan, a i činjenica je da sam objasnio neke stvari, koje ne bi trebalo da se dovode u pitanje. I sama je shvatila i izvinila mi se, vidim da je danas neke objave stavljala, da se to nije odnosilo na mene, tako da ok. Mislim da je i sama razumela, tako da to što se desilo, mislim da je potpuno nešto drugo u pitanju, a ne ono što je ona pokušala da spakuje. Jer, prvo nijednog trenutka ništa njoj nije bilo upućeno, emisija je živa i nekad u ovom smeru, nekad ode u onom smeru, ali konkretno, to je zabava koja se tiče najrazličitijih sfera života. Konkretno njoj ništa nije bilo upućeno, bukvalno ništa - rekao je Ognjen za "Scandal".

foto: Printscreen TV Pink

- Ovo nije prvi put da mi je neprijatno u emisiji. Ovo gledaju i moji roditelji, hajmo malo poštovanja. Ovo nije takva emisija - odgovorila je pevačica.

Tim povodom se Ognjen sada oglasio za domaće medije i otkrio da mu se Selma izvinila.

- S**s odavno nije tabu tema, usput, ako ćemo o tome pričati i njeni nastupi, pesme i spotovi koje je radila su uvek bili provokativni i s**sualni. Ne znam zbog čega je bila takva reakcija - dodao je on.

