Pevačica Danica Krstić gostovala je kod voditelja Ivana Gajića u emisiji Puls Srbije gde je govorila o svojoj nedavnoj udaji i partneru.

01:30 UDALA SAM SE I NIŠTA SE NIJE PROMENILO MEĐU NAMA, SVE ZBOG OVOGA! Danica Krstić otkrila kakvo razmišljanje može da očuva brak

- Sada se prezivam Bajić, ali za publiku sam i dalje Krstić. Dečko i ja smo živeli više od 4 godine zajedno i kod nas se ništa nije promenilo, oduvek smo to i hteli. To je samo više bilo da se porodici napravi žurka, nego što je nama nešto bilo bitno. Jer oduvek smo znali od kada smo krenuli da ćemo do kraja života završiti zajedno - rekla je pevačica i dodala:

- Tako da je kod nas sve isto i ništa se nije promenilo. U zavisnosti od toga u šta čovek veruje, zapravo mu tako i bude. Mi smo verovali da se ništa neće promeniti i ništa se nije ni promenilo.

