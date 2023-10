"BIĆU TU DA ME IZDAŠ..." Bivši dečko Aleksandre Mladenović opsednut pevačicom, poslao joj JASNU poruku, a onda ŠOK istina o njemu

Stefan Čečen, bivši dečko pevačice Aleksandre Mladenović, ne može da preboli da je njihovoj vezi kraj pa posle skandala koji su napravili i izlaska iz pritvora na Instagramu ne prestaje da objavljuje njihove zajedničke fotografije i snimke.

On je na Instagramu poručio da se puno priča, a malo zna i previše izmišlja.

foto: Instagram

On je objasnio svojim pratiocima da se oseća veoma loše psihički.

"Samo pravi prijatelji i najuži krug ljudi znaju ko sam i šta sam, a priča će uvek da bude", napisao je Stefan, ali nije propustio da objavi snimak svoje bivše devojke iz kola koja je pevala za njega Cecinu pesmu "Dokaz" i stihove: "Dokaz, ja sam ti živi dokaz, kad dvoje ljubav ubiju, samo jedan kaznu snosi"...

foto: Instagram

On, sudeći po pesmama koje postavlja na Instagramu, ništa nije zamerio pevačici, već joj kroz stihove poručuje da će uvek biti uz nju. Tako je pustio pesmu "Potraži me", Leksington benda: "Potraži me kad sloboda ti dosadi, kada greh ti se osladi, nemoj stati, samo se meni vrati. Biću tu da me izdaš, biću tu sve da priznaš, biću tu kada sreća ti kaže ne, da zagrlim te..."

00:48 Bivši dečko Aleksandre Mladenović ne može da preboli raskid

Podsetimo, posle ljubavne drame kada ga je pevačica prijavila da je uznemirava i da se boji za njegov i svoj život, Stefan je priveden u policijsku stanicu.

On ispričao skroz drugačiju priču od pevačice koja je, kako je izjavila, prošla kroz trodnevnu agoniju.

- Otišao sam po stvari, kada sam pitao da mi ih da, policija me je odvela. Spavao sam u stanici, nisam bio nasilan, samo sam tražio svoje stvari koje su ostale kod Aleksandre. Ona je svesno htela da me pošalje u zatvor, ali nije uspela. Bio sam u stanici do 13 časova, pa sam išao kod sudije, gde sam dobio zabranu prilaska i kaznu od 3.000 evra. Platio sam odmah kešom. Žao mi je što smo se razišli na ružan način. Samo ona i ja znamo koliko se volimo i koliko živimo jedno za drugo. Nisam trenutno dobro psihički, mnogo se loše osećam - ispričao je Stefan.

Aleksandra Mladenović bila je u šoku je nakon što je saznala da je njen bivši dečko Stefan Čečen izašao iz pritvora.

- Verujte da želim da se odmorim od svega. Ovo je za mene previše. Vidite da dečko nije stabilan i o kakvom se profilu radi, pobegao je iz "Laze" i došao na moja vrata - rekla je Aleksandra, a kada smo je pitali da li se plaši jer on, kako je ona izjavila, kod sebe ima pištolj, rekla je: - Zaista šta da vam kažem.

Ona je u svojoj prethodnoj izjavi za emisiju "Blic dan" rekla da se oseća nebezbedno i da želi da njenog bivšeg deportuju iz Srbije.

kurir.rs

Bonus video:

00:23 Evo šta je radio bivši Aleksandrin dečko pre hapšenja