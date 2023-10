"ŽENAMA SE NIŠTA NE PRAŠTA" Nikolija ne može više da ćuti, dala oštar sud o nepisanim pravilima: Muškarac sme...

Nikolija Jovanović, otvorila je dušu i iznela svoj stav o muškarcima i ženama, a dotakla se i svoje majke Vesne Zmijanac.

foto: Printscreen/Instagram

- Ženama je gore u svemu, ne samo na društvenim mrežama. Verujem da je tako i u drugim profesijama. Nama se mnogo više meri i mnogo manje prašta. Muškarac može da bude promiskuitetan, da ima bore, da nosi iste pantalone godinama, a ženama se ništa od toga ne prašta. Od nas se ima mnogo očekivanja - izjavila je Nikolija.

Pevačica je nedavno na mrežama podelila snimak na kome se čak i rasplakala zbog majke Vesne.

foto: Nenad Kostić, Printscreen

- Emocije su bile čiste kada sam to snimila i dobila sam divne poruke od ljudi, ali opet, postoji i manjima ljudi koji to kritikuju. Na kraju sam taj video i obrisala. Možda je i hrabrost, a možda prepunjena čaša razlog što sam ovaj video snimila. To je i vrsta revolta - ispričala je Nikolija.

foto: Printscreen/Premijera

"Nisam arogantna i nadobudna" Jovanovićeva otkriva i kako reaguje na loše komentare, a istakla je i kako ljudi imaju predrasude prema njoj. - Najvažnije je pobediti sebe i raditi na sebi. Ne povredi mene loš komentar, povredi me što ja poverujem u njega. Ja ljudima izgledam nadobudno, arogantno, ali nisam. Možda i ja tražim savršenstvo od same sebe, a to nije dobro, jer savršenstvo ne postoji - izjavila je pevačica u emisiji "Jutro na Blic".

Kurir.rs/Blic/24sedam

