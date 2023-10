"PROGUTAO SAM ŠAKU LEKOVA" Uroš o svim torturama od strane oca: Zaključavao me je, izgladljivao, vodili su me u Lazu...

Uroš Stanić je u razgovoru sa Janjušem otkrio sve detalje odnosa sa ocem i torture koju je preživeo.

foto: Petar Aleksić

- Nikada nismo imali dobar odnos. On je radio u inostranstvu i nije bio stalno sa nama. Uglavnom mi je mama kupovala stvari, ali mi je on platio srednju školu, ne mogu da grešim dušu, ali imamo jako loš odnos. Kada bi se vratio iz inostranstva bio je loš prema mami i meni, ali moja mama se vezala za njega, nju je muž iz prvog braka isto varao i tukao. Mama nije prihvatila to što sam ja li je uvek bila tu kada bi me udario - rekao je Uroš.

foto: Printscreen

- Je l' te tukao samo zato što si gej ili... ? - pitao je Janjuš.

- Ne, tukao me je i pre toga. Nikada nismo provodili vreme kao otac i sin. On je jako čudan, nikada me nije vodio u park, deda me je vodio, njega nisam zanimao. Ne mogu da ti opišem kakav je to čovek, kada je za svoju rođenu majku rekao da bi joj se popišao na grob. Mnogo je čudan taj odnos sa njim, nikada nismo imali dobar odnos. Uvek je govorio da treba da me još više maltretiraju u školi. Uništio mi je i detinjstvo i ceo život. Bio sam na ozbiljnim lekovima, zaključavao me u sobu, izgladnjivao me, progutao sam šaku lekova pa je dolazila hitna i vodili su me u Lazu, nema šta mi nije radio. On je čist primer monstruma - rekao je Uroš i dodao:

foto: Petar Aleksić

- Ja sam ceo život hteo da imam oca, ali on to nikada nije mogao da bude. On bez lekova ne može da zaspi od kada je bio u ratu. Bio me je strah da zaspim, ali nisam imao gde da odem, jer mi je cela familija okrenula leđa. Uništo me je psihički kao i moju mamu. Uzimao mi je telefon, nema šta mi nije radio - zaključio je zadrugar.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

04:33 Uros Stanić - moja baba je Jelena iz grupe Zans