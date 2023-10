"NEĆU PRUŽITI RUKU TOM OLOŠU BELOSVETSKOM" Ivan Marinković stigao na ročište gde će se suočiti sa Anom Čurčić, stiže kontratužba?

Ivan Marinković stigao je na suđenje po tužbi Ane Ćurčić, koja ga je nedavno tužila zbog narušavanja njenog ugleda i časti.

foto: Printscreen

Kako je Marinković rekao, pre samog ulaska u sudnicu, od njenog iskaza zavisi da li će on tužiti Ćurčićevu.

- Kada dođeš u ovakvu jednu instituciju gde se ozbiljne stvari dešavaju, a tu dolaziš sa ženom koja te tuži za neke potpune gluposti, sramota me je. Koliko znam ja danas neću ništa reči, danas će ona morati da objasni kako je to narušena njen ugled i čast. Trebaće da objasni kako sam ja to njoj narušio ugled i čast - rekao je Ivan i dodao:

foto: Printscreen

- Ja mislim da će sudija ovo da preinači u moju korist. Postoji snimak na Pink.rs-u gde ona meni prva govori svašta. Videću kako će danas ovo da funkcioniše, pa ću podneti i ja. Daću svoj iskaz sada, ako ne bude bilo moguće daću sledeći put.

foto: Printscreen/Instagram

Na pitanje o pomirenju, Marinković je dao više nego jasan odgovor.

- Što se pomirenja tiče, mislim da nema ništa od toga... Neću pružiti ruku tom ološu belosvetskom - zaključio je Marinković.

