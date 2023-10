"ULAZIM I VIDIM VENCE I CVEĆE" Slađa Delibašić se u suzama prisetila tragedije koja joj je obeležila život: Imala sam 10 godina

Slađa Delibašić rasplakala se u emisiji na pomen svoje majke, koju je izgubila kada je imala svega 10 godina.

- Mi smo došli pred Zvečan i ja kažem: "Ej, gledaj sad mama kad nas čeka sa piletinom i tako to" i onako ulazim u Mitrovicu i na ulazu vidim vence i to je to - kroz suze je pričala Slađa Delibašić.

- Oni tebi nisu ni rekli? - upitala je voditeljka pevačicu koja je samo odmahnula glavom, a od suza nije mogla da govori.

- Nisu mi rekli, jer ne znam kako bi podneli brat i ja to. Ni brat nije znao. Izvinite molim vas, govorila je Slađa dok je brisala suza sa lica.

- Jednostavno tih godinu dana smo bili tu i tata je rešio da dođemo za Beograd. Prodao je dole stan, otišli smo na Novi Beograd i živela sam u bloku 62. Kada se sve to desilo imala sam 10 i po godina. Dešava se jednostavno to da u školi sam imala baš dosta prozivki: "Eno je šiptarka s Kosova", tako da sam ja to detinjstvo onako baš nekako stoički nosila, ali isto tako mi je bilo žao jer ja nisam šiptarka. Ja sam Srpkinja s Kosova.

