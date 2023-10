Do poslednjeg daha: Večiti derbi u Areni obeležili stihovi pesme Dragane Mirković

Večiti derbi završen je pobedom košarkaškog kluba Partizan a uzbudljivu utakmicu začinili su i stihovi iz pesme koju je proslavila Dragana Mirković. Za ovo su zaslužni navijači Partizana koji su tokom meča razvili transparent na kome je pisalo: Do poslednjeg daha, do večnosti same.

foto: Miomir Milić, Privatna Arhiva

Kako je na ovo reagovala folk carica nije poznato, ali sigurno je da je izuzetno vezana za ove stihove jer je upravo po njima nazvala i svoju turneju povodom četiri decenije karijere koju će otpočeti upravo koncertima u Areni 29. i 30. decembra.

