"JA SAM BILA I PEVAČICA I VODITELJKA!" Suzana Mančić otkrila šta ju je IZLUĐIVALO dok je vodila emisiju: "Imala sam veće ambicije"

Suzana Mančić i danas je poznata kao "Loto devojka", a sada je otkrila šta ju je izluđivalo dok je vodila tu emisiju.

- To je trajalo samo 4 godine i ceo život Loto devojka, to me je ranije nerviralo jer ja sam bila i pevačica i voditeljka, imala sam drugačije ambicije, je sam ih ja ostvarila, ali sad u ovim godinama kada mi kažu Loto devojka meni milo i što sam ostala ja ta Loto devojka od svih koje su to radile - rekla je Suzana u emisiji „Zvezde Granda Specijal“ koja je priznala da je ipak bila ponosna na svoj uspeh.

– Ja sam jednom rekla da sam utorkom bila jedini dan popularnija od Lepe Brene jer ona je harala, a utorkom se izvlačio Loto i tada sam se prsila– nasmejala je sve Mančićka.

Iako je u međuvremenu pokazala i da je izvrsna pevačica i ozbiljna javna ličnost koja je uspešna na nekoliko polja, kaže da je i dalje svi vezuju za početak njene karijere.

– Zovu me i danas kada su u pitanju tombole, i igre na sreću, zvali su me pre nekoliko godina iz Lutrije Hrvatske i rekli da sam ja simbol igara na sreću jer sam se ja pitala zar nemaju svoje devojke – ispričala je Suzana.

