DA LI JE OVO NAJGORI NASTUP U ISTORIJI ZVEZDA GRANDA?! Žiri se hvatao za GLAVU, od njegovog pevanja sve ih ZABOLELO

U toku duela u "Zvezdama Granda" Kristijan Tuba i Danijel Trajković odmerili su snage, međutim, žiri je nakon nastupa jedva glasao.

Kao izazivač, Kristijan je odabrao pesme "Moj bagreme beli" i "Žena sa zelenim očima", dok je izazvani pevao numere "Zagrli me" i "Život me naučio".

Danijel je odneo pobedu u ovom duelu sa šest glasova, ali žiri nije bio zadovoljan time što su pokazali. Marija Šerifović je pre samog glasanja upitala Sašu Popovića da li mogu da ne glasaju, jer pevanje nije bilo dobro.

foto: Printscreen

- Katastrofa, Danijele, sve me je zabolelo u mom biću. Šta je, druže ovo bilo, o čemu se radi? Sve vreme si bio visok i ima li još neki ukras da se otpeva. Čemu to, kakvo je to silovanje? Broj jedan, zvučiš kao da je sada šest i petnaest, išao si po mladu u jedanaest, pevao ceo dan i celu noć. Koliko imate godina, na šta ovo liči? - rekla je Marija besna kao ris.

Dragan Stojković Bosanac i Ceca Ražnatović ovaj nastup nisu komentarisali, dok je Viki Miljković dala svoj sud.

- Mislim da je Danijel pogrešio pesme. Ti si bio moj takmičar, znam da voliš Šabana, ali mislim da još nisi sazreo za to pevanje. Ako iko zna kako je Šaban pevao i ko to može da ti pokaže, to je Snežana, pitajte mentora za izbor pesme - rekla je Viki, dok je Sneža priznala da je takmičar ne sluša.

foto: Kurir

Aleksandar Milić Mili, Ana Bekuta i Đorđe David takođe nisu komentarisali nastup, samo su kratko rekli da nisu zadovoljni pevanjem. Na kraju se Bosanac predomislio, pa je takmičarima dao par saveta.

- Prvi takmičar, tvoja boja je dobra, ali je raspon glasa mali i čim kreneš gore ništa. Ja znam Danijela, bio je kod mene, drago mi je što si kod Sneže, dušu ćeš joj pojesti tvdoglavišču. Kod njega nema pomeranja, Snežo, srećno mučenje - kazao je Bosanac.

Snežana Đurišić kao mentorka dala svoj sud, a u izlaganju je priznala da je Danijel poleteo previše.

- Neosporno je da si ti dobar pevač, ali si mnogo poleteo, kada padneš, to će da boli. Moraš da poslušaš ljude koji imaju iskustva. On tvdi da peva samo tri pevača i ja tu ne mogu ništa. Imao si protivnike koji su slabiji, pa si prolazio i meni je drago. Ja se radujem i samo želim da me poslušaš i biće dobro. Ja ti nikada neću reći nemoj da pevaš nešto, neću da imam na saveti nečiju karijeru - zaključila je Sneža.

kurir.rs/Grandonline

Bonus video:

00:59 U PREGOVORIMA SMO ZA ARENU! Slavica Ćukteraš o jubilarnom koncertu prve postave Zvezde Granda: EVO DA LI ĆE DOĆI DO REALIZACIJE