"DA SAM SLUŠALA LEKARE, NE BIH IMALA DETE" Marija Bulat potpuno iskreno o problemima, jedna stvar joj bila NAJTEŽA

Marija Bulat, žena pevača Marka Bulata, se već dugo suočava sa ozbiljnim zdravstvenim problemima!

Ona boluje od vaskulitisa, a to je ozbiljna autoimuna bolest koja može ozbiljno da naruši kvalitet svakodnevnog života. Takođe, boluje od anemije, ima dva autoimuna oboljenja, a lekari su joj nedavno rekli da joj krvni sudovi izgledaju kao da ima 70 godina".

foto: ATA Images

Mislim da su prblemi krenulo od mog prevremenog porođaja, 2017.godina... Rekli su mi da je sve u redu, ali je mene sve bolelo. Hitno su me operisali crskim rezom... Obično žene leže 5, 6 dana u bolnii pole takvog porođaja. Ja sam izašla ranije, bukvalno sam pobegla iz bolnice... Beba nija bila kod mene jer je prevremeno rošena i ja to nisma mogla d apodnesem. To se posle desilo još jedanput, bukvalno sam dva puta, posle dva carska reza došla kući bez bebe i sve me je to poremetilo, kaže marija, pa dodaje:

Tada su krenuli i problemi psihološke prirode. Prvo visok pritisak... hormonski poremećaji, nerazumevanje. Ukratko stres koji je doveo do prevremenog porođaja, se nastavio i dalje. Ja već imam težan oblika anemije... dve autoimune bolesti. Sve se to skupilo!

U jednom trenutku više nisma mogla da stojim na nogama. Mesec dana me je Marko vozio u dečijim kolicima. Uradila sam magnet, saznala sam da mi je kičma na dva mesta naprsla. Od toga se napravila totalna kifozu, odzela mi se i noga.

Tada sam počela da osećam da sam svima na teretu...to me je bilo najteže. To da ja ne mogu da nosim svoju decu za mene je bilo preteško. Jedino što sada mogu je da čekam da kičma zaraste sama od sebe. Ono što bih mogla je transplatacija, ali to i puno košta i oporavak je dug, bolan...

foto: Printscreen Zadruga

Morala sam da okupim porodicu da oni znaju da to neće biti lako. Da razumeju sa čime se borim! Ovo što ja imam podrazumeva neuropatske lekobe, koje sam opet ostabila na svoju ruku. Najlakše je popiti lek i utonuti u san. Mislim da se, od tada kada sam prestala da pijem te lekove, osećam bolje, kaže Marija i otkriva da li ima rešenja njenim problemima:

Ja sam negde našla rešenje! Sve sam prepustila Bogu! Da sam slušala lekare, ja ne bih imala svoju drugu ćerku. Oni su hteli da mi izvrše pobačaj. Eto je bih poručila svima da se ne boje i ako se desi preveremeni porođaj. Morate se boriti i verovati! Trebam sebi, trbam njima, i prosto moram...istrajna sam, uživam u deci! Tako sada živim, ne opterećujem se stvarima kojima sam se opterećivala do juče.

Kurir.rs / Pink

Bonus video:

09:12 STARS-EP152