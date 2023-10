BOJAN VASKOVIĆ PROGOVORIO O NASTUPU NA PRIJINOM KONCERTU! Spomenuo i Filipa, a evo šta kaže o intimnoj ceremoniji krštenja ćerke

Pevač grupe Leksington bend Bojan Vasković progovorio je o nastupu na koncertu Aleksandre Prijović u Sarajevu, svom koncertu koji je zakazan za 8. mart, kao i o intimnoj ceremoniji krštenja ćerke Helene.

- Večeras pevam s Aleksandrom Prijović u Zetri i časti mi je što ću biti deo spektakla. Gledao sam malo priloge sa sinoćnjeg koncerta i bilo je graciozno. Već je ušla u štos, malopre sam se čuo s Filipom - rekao je Bojan, pa otkrio koliko on uživa tokom boravka u Sarajevu.

foto: Printscreen TV Pink

- Baklava, ćevapi, burek, volim sve. To me podseća na detinjstvo, Sarajevo je moj rodni grad i uvek ga nosim u srcu. Volim da idem na Jahorinu recimo, to je stil života koji volim - poručio je pevač i progovorio o koncertu ''Leksington benda'' koji je zakazan za 8. mart u Begradu.

- Radujem se tom koncertu za 8. mart. Ne znam da li će biti i 9. Videćemo... Biće mi srce puno kako god da bude. Izašla je nova pesma ''Lavovi'', verovatno je sve uticalo na to da se karte tako rasprodaju, jedva čekam da objavimo i ostale pesme s albuma - kaže pevač i progovorio o krštenju svoje naslednice.

foto: Printscreen TV Pink

- Ovog puta smo u najužem krugu krstili ćerkicu Helenu, tako da sam radostan i spokojan. Munja je doneo posebnu energiju i radost, decu obožava i deca njega.

Kurir.rs/Pink

