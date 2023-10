MLADENOVIĆKIN BIVŠI NAPRAVIO SKANDAL U SARAJEVU! Jurio Priju po Zetri, pa otišao na OSTROG da se moli za POMIRENJE sa Aleksandrom

Bivši dečko Aleksandre Mladenović Stefan Čečar, koga je pevačica nedavno prijavila za pretnju i uznemiravanje, pokušao je da dođe do Aleksandre Prijović jer je hteo da uđe u bekstejdž posle njenog prvog koncerta u sarajevskoj Zetri kako bi se slikao s njom.

foto: Printskrin/Instagram

Kako saznajemo od izvora s lica mesta, Stefan je, nakon što mu je odlukom suda naloženo da napusti Srbiju, u koju ne sme da uđe do 24. oktobra 2024. godine, otišao za Sarajevo. On je skovao plan da se približi Prijovićki kako bi iznervirao bivšu devojku, koja godinama nije u dobrim odnosima sa Aleksandrom, o čemu je i sama nedavno pričala na Kurir televiziji. Ipak, plan mu je osujetilo brojno obezbeđenje, koje mu nije dozvolilo da uđe u bekstejdž bez potrebnih propusnica.

foto: Printscreen/Instagram

- Stefan je bio na Aleksandrinom prvom koncertu u Sarajevu. To nije ni krio, snimao je sve i kačio na Instagram. Nekoliko dana pre toga snimao se i dok vozi automobil uz njenu pesmu "Devet života", a kako se poverio prijateljima, to je sve namerno radio kako bi iznervirao Aleksandru, koja nije u dobrim odnosima s Prijom. Iako ga je svuda blokirala, znao je da će neko to da vidi i da će joj pokazati. Kad se koncert završio, on je krenuo ka bekstejdžu kako bi pokušao da se fotografiše sa Aleksandrom i kako bi brže-bolje sve stavio na svoje društvene mreže. Nekako je uspeo da se probije do samog ulaza, ali ga je tu obezbeđenje zaustavilo i tražilo propusnicu. Kako je nije imao, rekli su mu da unutra može da uđe samo kao član tima ili organizacije, te su mu rekli da se odmah skloni odatle. Nije mu bilo pravo, glasno je negodovao, ali se odmah uputio ka izlazu - priča naš izvor.

foto: Printscreen/Instagram

Nakon što je otišao iz Sarajeva, Stefan se uputio u Crnu Goru, u manastir Ostrog. On je u ovu svetinju otišao kako bi se pomolio da mu se Aleksandra vrati i da opet budu zajedno, što pevačici ne pada na pamet. Kako saznajemo, Stefan je prespavao napolju ispred manastira, te je ubeđen da će mu to pomoći da se pomiri sa Mladenovićkom, koja je još pod stresom i u šoku zbog svega što joj je nedavno priredio.

foto: Printscreen/Instagram

Inače, Prijovićka nije prva pevačica koja se našla na Stefanovoj meti pošto je poznato da su mu fetiš dame sa javne scene. Pre Mladenovićke, on je odlepio i za Natašom Bekvalac, koju je letos jurio po Crnoj Gori. U tome ga je i tada, kao i sad u Sarajevu, sprečilo obezbeđenje kluba u Budvi, koje se brinulo za bezbednost novosadske barbike.

foto: Kurir

