"NANEO SAM BOL PORODICI" Darko Lazić priznao da ga je ponela slava, progovorio o greškama iz prošlosti, evo zbog čega se kaje!

Turbulentan život Darka Lazića godinama intrigira javnost, a pevač priznaje da je za svojih 32 godine proživeo i dobro i loše što ga je oblikovalo u čoveka kakav je danas.

Kao neko ko je jako mlad počeo da se bavi javnim poslom priznaje da ga je slava ponela.

– Svako ko kaže da pare i slava ne ponesu, taj laže. Nekoga ponese pa se ne spuste na zemlju, neki se vrate. Neko poleti više, neko manje ali ne postoji osoba koju slava ne ponese – tvrdi Lazić kome je život dao ozbiljnu lekciju.

– Ja sam moram da se spustim, mogao sam da izgubim glavu. Bilo je na teži način, ali uspelo je – dodaje pevač.

Darko Lazić se kaje zbog nesreće

Iako ne može da vrati vreme, jedan trenutak bi voleo da može da popravi.

– Svi mi pravimo greške, promenio bih dosta toga, ali ne mogu jer to je život. Idemo dalje, moramo da nastavimo dignute glave. Najviše se kajem zbog te nesreće, naneo sam dosta bola porodici i ljudima koji me vole, mogao sam da poginem, toga mi je najviše žao i to bih promenio da mogu da se vratim. Da više volim i poštujem sebe– iskren je u emisiji „Bez filtera sa Sarom Miom“.