"LUKAS I JA SMO BILI PRIJATELJI" Šašić o odnosu sa pevačem koji mu je oženio suprugu, nakon razvoda išao na PSIHOTERAPIJE

O razvodu pevača Željka Šašića i Sonje Vuksanović, koja je nakon toga postala supruga njegovog prijatelja i kolege Ace Lukasa, dosta se pisalo i spekulisalo.

Kada je Sonja napustila Željka i udala se za Lukasa, ova tri imena bila su u žiži javnosti, pogotovo jer su dva pevača godinama unazad imali sjajan odnos i privatno se družili.

Željko i Sonja imaju ćerku Sofiju, sa kojom, kako je tada pisalo, pevač nije bio u dobrim odnosima. Kada se njena majka preudala, Sofija je počinila skandalozan potez. Na svom Fejsbuk profilu ona je obrisala prezime Šašić i pored imena napisala "Vu", početna slova Acinog prezimena, koje je, navodno, planirala da uzme.

Sofija je tada živela sa majkom i Acom kojeg na koga je gledala kao na oca. Međutim, niko nije očekivao da će ta ljubav dovesti do toga da ona da odbaci svoje, a Željko je stao u odbranu svoje ćerke.

- To su pubertetska posla, jer ona je u tim godinama i ja to pokušavam tako da ukapiram. Čudna su ova deca danas u tom periodu, zato ne pridajem tome veliki značaj - rekao je Šašić tada, smatrajući da će Sofija promeniti mišljenje, što se i desilo.

Nakon nekoliko godina braka, Lukas i Sofija dobili su ćerku Viktoriju, a ubrzo potom se razveli. On je tada izjavljivao da mu je razvod sa Sonjom teško pao i da mu je trebalo dugo vremena da se oporavi.

Pevač Željko Šašić govorio je o svom prekinutom prijateljstvu s Acom Lukasom.

- Družili smo se Lukas i ja. Više sam ja kapirao njega kao prijatelja, nego on mene. Bio je lažni prijatelj. Iz njegovog ponašanja bilo je teško zaključiti da će biti takav kakav je ispao posle. Voleo sam ga ko prijatelja, on je uvek bio nestašan, uvek sam mu bio glas savesti. Čudni su to likovi. To je bilo šokantno za mene, kad sam saznao za njega i Sonju, ali smo svi nastavili svoje živote. Ja njegovu ženu nisam gledao. S tim njegovim okruženjem je bilo teško raspravljati se. S njim mogu da se pomirim, ali da se družim neću. Mi smo i razgovarali o stvarima o kojima je trebalo da se razgovara, dok ste vi novinari mislili da smo u sukobu - rekao je Željko za "Kurir".

Posle velikih životnih padova išao je na psihoterapije koje su urodile plodom i pomogle mu da se u potpunosti oporavi.

- Sigurno sam puno puta pogrešio u životu, ne samo u karijeri, vreme negde pokaže da li je moglo bolje. Suđeno je da se tako desi. Treba koračati kroz život hrabro, ići do kraja i biti pozitivan. Imao sam i te kako negativne faze i one su proistekle možda iz grešaka. Nije na odmet porazgovarati sa stručnim licem ili duhovnikom, otvoren razgovor sa prijateljem, pomaže, prija srcu, duši, telu, glavi - rekao je Šašić i dodao da je bio na psihoterapijama.

