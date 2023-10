ALEKSANDRA MLADENOVIĆ SASULA BIVŠEM SVE U LICE! Javno ga potkačila pa otkrila kako se oseća nakon svega: Nisam znala koliko sam...

Nakon haosa koji je usledio kada je Aleksandra Mladenović prijavila bivšeg dečka za uznemiravanje, brojne javne ličnosti i fanovi stali su na stranu pevačice i slali joj poruke podrške na kojima se ona sada javno zahvalila i otkrila kako je ova situacija samo ojačala.

Pored toga, pevačica je na indirektan način potkačila i bivšeg dečka, zbog kojeg je prošla kroz golgotu.

-Lekcija, nikad poraz! Hvala vam svima od srca za svu ljubav i podršku koju mi pružate, nisam ni znala koliko sam voljena dok se neke ružne stvari nisu desile. Idemo dalje u nove pobede! Volim vas! - napisala je pevačica u opisu objave.

Podsećamo, pevačica je prijavila bivšeg dečka za uznemiravanje i pretnje, nakon čega je javno otkrila kroz kakvu golgotu je prošla.

- Objavljivao je fotke i snimke na Instagramu. Nisam planirala da se bavim ovakvim stvarima. Planirala sam samo da se skloni iz mog života, ali očigledno to nije bilo moguće. Bili smo zajedno dva meseca. Tri dana mi je pretio samoubistvom, zvao me je na video gde mi je pokazivao kako se ubija. Prvi put sam burno odreagovala, išla sam da ga tražim sa mojom kumom. Našle smo ga pio je neke tablete i imao je pištolj kod sebe hteo je sebi da puca u glavu. Danas sam opet razgovarala sa njim, zamolila sam ga da se smiri, rekla sam mu da će sve biti u redu. Čak sam mu našla i lekara. Treći put je danas hteo da se obesi, zvala sam i njegovu mamu. Spavao je ispred moje zgarde u kolima - istakla je pevačica, dok je Stefan rekao kako mu je žao zbog cele situacije i da se oni mnogo vole.

- Otišao sam po stvari, kada sam pitao da mi ih da, policija me je odvela. Spavao sam u stanici, nisam bio nasilan, samo sam tražio svoje stvari koje su ostale kod Aleksandre. Ona je svesno htela da me pošalje u zatvor, ali nije uspela. Bio sam u stanici do 13 časova, pa sam išao kod sudije, gde sam dobio zabranu prilaska i kaznu od 3.000 evra. Platio sam odmah kešom. Žao mi je što smo se razišli na ružan način. Samo ona i ja znamo koliko se volimo i koliko živimo jedno za drugom. Nisam trenutno dobro psihički, mnogo se loše osećam - rekao je on, a nakon novčane kazne koju je morao da plati morao je da napusti i zemlju.

